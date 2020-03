Coronavirus Frühlingsfest in Herdecke abgesagt, Maiwoche noch auf Kippe

Herdecke. Frühlingsfest und Musikschulkonzert abgesagt, die Maiwoche steht auf der Kippe – alles Folgen des Coronavirus in Herdecke.

Die Folgen des Coronavirus sind nun auch in Herdecke zu spüren. Um die Bürger zu schützen, müssen viele Veranstaltungen abgesagt werden. Auch die Maiwoche ist in Gefahr. Ordnungsbehörde und Veranstalter wollen bis Ende März entscheiden, ob das beliebte und größte Stadtfest im Wonnemonat stattfinden kann oder nicht.

Frühlingsfest

Die Stadt Herdecke gab bereits bekannt, dass das für den 4. und 5. April geplante Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus nicht stattfinden wird. Grund dafür sind die neuen Vorgaben der Landesregierung für Großveranstaltungen.

Herdecke Wetter Auch Gemeinde in Ende und ZWAR-Gruppe reagieren Das Treffen der Altengemeinschaft der Ev. Kirchengemeinde Ende findet aufgrund einer Empfehlung der Landeskirche bis nach Ostern nicht mehr statt. Voraussichtlich wird das erste Treffen nach dieser Pause am 20. April 2020 stattfinden. Ein konkreter Termin wird dann veröffentlicht werden.

Die Herdecker ZWAR-Gruppe möchte das Risiko „so gering wie möglich halten“ und lässt daher die nächsten Basistreffen ausfallen. Das betrifft den 16. und 30. März sowie den 6. und 20. April.

Dabei gehe es zunächst nur um die Basistreffen. Die einzelnen ZWAR-Gruppenaktivitäten werden nach Absprache stattfinden, heißt es in einer Mitteilung. „Denn was spricht zum Beispiel gegen gemeinsames Wandern an der frischen Luft?“

Die Wanderausstellung „Das Persönliche Budget“, die eigentlich für den 17. bis 19. März im Kreishaus Schwelm geplant war, ist ebenso abgesagt wie ein dort geplanter Vortrag am 18. März zum Thema „Raus von zu Haus – Rein ins Heim?“.

Diese sehen vor, dass Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern von den örtlichen Behörden abgesagt beziehungsweise verschoben werden müssen. Die Beteiligten werden in den kommenden Tagen intensiver über die Entwicklung informiert.

Biergarten-Aktion

Der Lions Club Dortmund-Union und der Lions Club Herdecke hatten an zwei Sonntagen, 15. und 22. März, im Biergarten am Ringhotel Zweibrücker Hof eine gemeinsame Spendenaktion geplant. Aus gegebenem Anlass wurde der Verkauf von Würstchen, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen absagt. „Der Erlös wäre dem Verein Kinderglück zu Gute gekommen. Vielleicht ergeben sich noch andere Ideen, eine ähnliche Veranstaltung zum Ende der Saison nachzuholen“, so Hotelleiterin Veronika Riepe.

Musikschul-Konzert

Die Städtische Musikschule Herdecke hat sich dazu entschlossen, das „Frühlingskonzert“ im Foyer der Musikschule am Sonntag, 15. März, vorsorglich vor dem Hintergrund des Coronavirus abzusagen. „Wir bedauern die Absage sehr, werden den Termin aber so bald es geht nachholen“, so Ulrike Dittmar-Dretzler, Leiterin der Städtischen Musikschule.

Konzert The Chambers

Das für den 29. März geplante Konzert „The Chambers – die Virtuosen aus Köln“ in der Ev. Stiftskirche wird ebenfalls aufgrund der bestehenden Infektionsgefahr abgesagt.

Sparkasse

Alle Veranstaltungen der Sparkasse Hagen/Herdecke im Sparkassen-Karree Hagen sind zunächst bis Ende Mai abgesagt. Darunter fallen z.B das „Schöne Töne live im Karree-Konzert 2020“, die Ausstellungseröffnung „40 Jahre Künstler-Gilde Hagen 1980 e.V.“ und die Aufführung des Theaterstücks „Anatevka“. „Natürlich bemühen wir uns um Nachholtermine im Rahmen der Möglichkeiten“, heißt es in einer Mitteilung der heimischen Sparkasse.

Herdecke räumt auf

Die Veranstalter haben sich dazu entschlossen, das für den 28. März geplante Treffen präventiv vor dem Hintergrund des Coronavirus in den Herbst zu verschieben. Als neuer Termin wurde der 19. September 2020 festgelegt. „Wir möchten möglichst vielen Herdeckerinnen und Herdeckern die Möglichkeit geben, sich an der Sammelaktion zu beteiligen“, so Sonja Fielenbach, lokale Agendabeauftragte der Stadt Herdecke.

Maiwoche

Ob der 46. Herdecker Maiwoche auf Grund des Coronavirus die Absage droht, werden Ordnungsbehörde und Veranstalter Ende März entscheiden. „Bis dahin werden wir die Entwicklung beobachten“, erläutert Bereichsleiter Dennis Osberg von der Stadt Herdecke. „Sollte sich an den Vorgaben der Gesundheitsbehörden in den kommenden Wochen nichts ändern, müsste die Maiwoche schweren Herzens, gleichzeitig aber auch aus nachvollziehbaren Gründen abgesagt werden“, so Dennis Osberg mit Blick auf den Schutz der vielen Besucher.

Die Planungen zur Maiwoche laufen schon seit Monaten auf Hochtouren. Auch die vielen teilnehmenden Vereine bereiten sich vor. „All unseren Partnern werden wir heute und in den nächsten Tagen noch eine Info per Mail zukommen lassen, damit zum Beispiel Materialkäufe etwas nach hinten geschoben werden können“, erläutert Bereichsleiter Dennis Osberg in einer Pressemitteilung.