Freiflächen für Solaranlagen liefern Wetter saubere Energie

47 Seiten sind schon ganz ordentlich. So umfangreich ist eine Präsentation, die die Stadtverwaltung zu Photovoltaik-Freiflächen in Wetter erarbeitet hat. Es geht ja auch um was. Gleich auf Folie zwei konnten die Politiker im Bauausschuss stellvertretend für die Bürger erfahren: Energiegewinnung durch Photovoltaik gilt als Schlüsseltechnologie zur Verringerung der Schadstoffabgabe. Kein Wunder also, dass Rolf Weber von der BürgerEnergieGenossenschaft die Fleißarbeit aus dem Fachamt lobt. Die BEG sitzt mit der Stadt und dem Versorgungsunternehmen AVU in einem Boot bei der Entwicklung von Freiflächen für Solaranlagen.

Noch viel Luft nach oben

Zunächst einmal geht es um saubere Energiegewinnung und am Ende auch um Geld. Die Eckdaten dazu hat Rolf Weber im Kopf: Zwei bis drei Prozent der Energie, die im Ennepe-Ruhr-Kreis verbraucht werden, stammen aus erneuerbaren Energiequellen.

Über zwei Millionen Kilowattstunden zusätzlich 2019 wurden im EN-Kreis 1.578.302.845 kWh Strom verbraucht. 49.497.598 wurden mittels EE-Anlagen erzeugt. Damit liegt der EN-Kreis bei rund 3,1 Prozent. Würden drei Freiflächen-Anlagen in Wetter zu je rund 750 kWp gebaut, ließen sich damit im Jahr rund 2.185.000 kWh zusätzlich erzeugen. Damit würde die Quote des EN-Kreises um rund 0,14 Prozent steigen.

Der Bundesdurchschnitt liegt bei rund der Hälfte. Da ist Luft nach oben. Über Umlagen zahlt Wetter gut mit, dass in anderen Regionen die erneuerbaren Energien schon ein größeres Gewicht bekommen haben. Warum dann nicht selbst mehr dafür tun?

Viele Wiesen und Äcker ungeeignet

Solaranlagen brauchen Platz. Den hat die Stadtverwaltung in ihrem „Potenzialflächenkonzept zu Photovoltaik-Freiflächen“ in Wetter durchaus gefunden. Klar, ganz viele Wiesen und Äcker haben sich bei genauerer Betrachtung als ungeeignet erwiesen. Aber immerhin in zwei Fällen wird eine „eingeschränkte Eignung“ gesehen: In der Heile auf der nach Hagen hin gelegenen Seite der Autobahnauffahrt Volmarstein zur A1 und an der Köhlerwaldstraße, ebenfalls in einem Streifen an der A 1 nur auf der gegenüberliegenden Seite. Und schlicht „geeignet“ steht in der abschließenden Bewertung hinter der Potenzialfläche Deponie Enerke.

Energien mit „Nebenwirkungen“

Erneuerbare Energien tun zwar der Umwelt gut, haben aber auch Nebenwirkungen, die sich nicht automatisch beliebt machen. „Für die Windenergie mag das gelten“, räumt Rolf Weber angesichts von riesigen Windparks und der Gefahr für Vögel ein, bei der Freiflächen-Voltaik lässt er solche Bedenken aber nicht gelten. Er kann dabei sogar auf eine Umfrage des Ennepe-Ruhr-Kreises verweisen. Erfragt war die Zustimmung zu Erneuerbaren-Energie-Anlagen in der Nachbarschaft: Windanlagen fand jeder zweite Befragte gut oder sehr gut, bei Solaranlagen zwei von drei.

Die Meinung der Anrainer ist das eine, die Einstellung der Grundstückseigentümer eine andere. Vor allem Landwirte sind es, mit denen BürgerEnergieGenossenschaft und AVU in Wetter ins Gespräch kommen müssen. Dabei stehen den Vorzügen von Solaranlagen – die CO2-Einsparung, kein Lärm, kaum Wartung – auch Nachteile gegenüber. „Flächenkonkurrenz“ lautet der Begriff, der wohl für die Landwirte am besten passt.

Aufgeständerte Anlagen

Aus anderen Städten hat Rolf Weber gehört: Die Landwirte wollen nicht so recht mitziehen, fürchten um den Verlust von Fläche für den Nahrungsmittelanbau. Für sie hat Weber ein paar Bonbons: aufgeständerte Solaranlagen machen es möglich, auch Schafe und Hühner auf die Flächen zu lassen. Die BürgerEnergieGenossenschaft stellt aktuell jedenfalls Argumente zusammen, um die heimischen Landwirte auf ihre Seite zu bekommen. Die Messlatte ist schließlich hoch gesteckt: „Wir wollen die Energie hier halten“, sagt Rolf Weber und ergänzt: „Selbstversorgung ist das Ziel.“