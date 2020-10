Frau aus Wetter lässt Auto stehen und fährt doch betrunken

Mit nahezu zwei Promille im Blut setzte sich eine junge Frau aus Wetter hinter das Steuer und verursachte einen Unfall, der sie auch leicht das Leben hätte kosten können. Fahrlässige Trunkenheit im Verkehr wurde der 20-Jährigen nun vor dem hiesigen Amtsgericht vorgeworfen. Dort suchte sie nach Erklärungen für das, was sie selbst nicht begreifen kann und was für sie komplett im Dunkeln liegt.

An sich machte die Wetteranerin in der Nacht auf den 16. Juli alles richtig. Sie gönnte sich einen Abend mit ihren Freundinnen, der Alkohol floss reichlich, ihr Auto stand zuhause und den Heimweg trat sie im Taxi an. Warum sie, zuhause angekommen, doch noch einmal in ihr Auto stieg, kann sie nicht nachvollziehen. Fakt ist, dass die 20-Jährige gegen 4.30 Uhr die Vogelsanger Straße befuhr, offenbar die Kontrolle verlor und sich mit dem Wagen überschlug. Sie hatte großes Glück, erlitt lediglich eine leichte Gehirnerschütterung und trug blauen Flecken davon. Bei ihrem Auto sah das ganz anders aus.

Alkohol-Screenings

Das schlechte Gewissen stand der jungen Wetteranerin nun ins Gesicht geschrieben, als sie sich dem Gericht stellen musste. Daran änderte auch der Filmriss nichts. „Ich weiß erst wieder etwas von dem Überschlag, also von meinem Unfall“, erklärte sie und fügte hinzu: „Ich weiß, ich hatte einen großen Schutzengel.“ Wie und warum sie in das Auto gestiegen sei, wisse sie nicht. „Ich kann mich daran absolut nicht erinnern.“ Die Folgen waren jedenfalls gravierend: Der Führerschein wurde eingezogen, das Auto ist schrottreif, sie muss sich auf die Medizinisch-Psychologische-Untersuchung einstellen, benötigt dafür Alkohol-Screenings, will die Kosten des Unfalls tragen und bekam auch von ihrem Vater einiges zu hören. „Der war gar nicht begeistert. Der war natürlich froh, dass ich überlebt habe. Aber ich habe schon eine ordentliche Ansage bekommen“, gab sie offen zu.

Fünf Monate Führerscheinentzug

„Sie hatten einen ganz erheblichen Blutalkoholwert und haben sich damit noch ins Auto gesetzt“, betonte Jugendrichter Janbernd Wessel und fügte hinzu, dass es gleichzeitig auch schwierig sei, einen Menschen für etwas zu bestrafen, woran der sich gar nicht erinnere. Auch honorierte er die Bemühungen der 20-Jährigen, alles in Ordnung zu bringen und sich, um die Kosten tragen zu können, extra einen Job gesucht zu haben. Der Fall endete mit 30 Tagessätzen à zehn Euro Geldstrafe und fünf Monaten Sperrfrist zur Erteilung der Fahrerlaubnis. „Sehen Sie zu, dass Sie es hinkriegen, unter solchen Umständen nicht wieder zu fahren“, so Wessels eindringliche Mahnung.