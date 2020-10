Filmworkshop im Onikon: Junge Herdecker vor Kamera und Mikro

Wenn zwölf junge Herdecker gemeinsam eine Idee für ein Drehbuch entwickeln, sich um Texte und Ton, Rollenbesetzung und Requisiten, Szenen und Songs selbst kümmern, dann kann Björn Schürmann nicht weit sein: Immer wieder zieht es den Regisseur aus Berlin zurück in seine Heimatstadt Herdecke, wo er seit vielen Jahren regelmäßig in den Ferien Filmworkshops für Jugendliche leitet. So auch in diesen Herbstferien, wo er das Angebot für die jungen Menschen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie „ganz besonders wichtig“ findet. Die Aufgabe fordert sie, bietet ein kleines Stück Normalität.

Drehort Schulhof

„Ich spiele die Emma“, sagt Julie und stülpt sich eine blonde Langhaarperücke über ihre schwarzen Locken. Xenia, Joeline und die anderen Mädchen stellen sich auf dem Schulhof der Robert-Bonnermann-Grundschule für eine Szene in Position. Björn Schürmann richtet die Kamera auf die jungen Darsteller, und los geht’s.

Musiker Florian Mönks produziert mit Davina und Sara (von links) den Titelsong für den Kurzfilm. Foto: Elisabeth Semme

Nachdem die jungen Teilnehmer des Workshops am Tag eins im Onikon gemeinsam eine Idee entwickelten und sich für einen Kurzfilm mit Musik entschieden, steht am Tag zwei die Umsetzung von Texten, Bildern und Musik auf dem Programm. Während die eine Gruppe sich unter Anleitung von Björn Schürmann um den Film kümmert, heißt es für die andere: Songtexte schreiben und einsingen. Dabei hilft der Musiker Florian Mönks, ein Weggefährte Björn Schürmanns, der im übrigen auch Film- und Theatermusiken komponiert.

Titelsong selbst getextet

Ortswechsel: Im Kulturhaus Goethestraße sitzen Sara und Davina vor dem Mikrofon, wippen im Takt und singen „Emma hat es sehr bereut“. Eine Zeile aus dem Titelsong des Kurzfilms. Florian Mönks hält einen Zettel mit dem kompletten Text von „Appocalypse“ hoch, so dass die Mädchen ihn lesen können und gibt noch einmal den Takt vor.

„Appocalypse“ – so heißt nicht nur der Song, sondern auch der Titel des Kurzfilms. Er handelt von Emma, einem Mädchen, das von anderen Jungs und Mädchen gemobbt wird. Sie sinnt auf Rache und entwickelt eine App, mit deren Hilfe sie Leute versteinern kann. Sie hat nämlich vor, all diejenigen, die sie gemobbt haben, zu versklaven. Ob ihr das gelingt, soll vor der Aufführung des Films aber nicht verraten werden.

Vorführung am Donnerstag

Das aktuelle Projekt „Kino und Co – ein Cross-Media Workshop im Onikon“ wird vom Kulturrucksack-Programm NRW gefördert.

Der Herdecker Björn Schürmann und der Wittener Florian Mönks leiten seit Jahren gemeinsam die Filmworkshops, die seit seit 2004 regelmäßig (mit einmaliger Pause) für Jugendliche angeboten werden.

Der Kurzfilm „Appocalypse“ wird am Donnerstag um 15 Uhr im Onikon aufgeführt; die Vorstellung dauert maximal 30 Minuten. Da nur 20 Zuschauer zugelassen sind, gibt es bei großer Nachfrage im Anschluss eine zweite Vorstellung.