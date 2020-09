im Juni nahm AMBULANTICUM-Geschäftsführer Dr. Bernhard Krahl den Zugabe-Preis in Hamburg entgegen. In dieser Woche war ein Filmteam im Auftrag der Körber-Stiftung im Therapiezentrum zu Gast – und begleitete den Herdecker Preisträger für einen Porträtfilm mit der Kamera.

Gesundheit Film zeigt Arbeit im Ambulanticum in Herdecke

Herdecke. Im Juni nahm Dr. Bernhard Krahl, Geschäftsführer des Ambulanticums in Herdecke, den Zugabe-Preis in Hamburg entgegen. Nun war ein Filmteam im Auftrag der Körber-Stiftung im Therapiezentrum zu Gast – und begleitete den Herdecker Preisträger für einen Porträtfilm mit der Kamera: in Gesprächen mit Mitarbeitern und Patienten, während Therapieeinheiten oder im Interview zu Geschichte und Therapiekonzept der Einrichtung und zu gesundheitspolitischen Fragen.

An zwei Tagen sammelte Kristina Thoms von der Frische Medien GbR aus Hamburg gemeinsam mit Filmemacher und Kameramann Daniel Roßberg Impressionen aus dem Therapiealltag des Zentrums zur neurologischen Nachsorge. „Material und Bilder haben wir sicherlich genug“, sagte Kristina Thoms, Geschäftsführerin von Frische Medien, mit einem Lächeln. „Unter vier Minuten kommen wir bei dem Film wahrscheinlich nicht raus.“

Zu sehen sein wird das kleine Porträt zukünftig auf der Homepage der Körber-Stiftung. Dort werden alle Zugabe-Preisträger und -Preisträgerinnen des Jahres 2020 noch einmal vorgestellt und gewürdigt. „Das ist ein sehr schöner Abschluss“, freut sich Dr. Bernhard Krahl, der die Auszeichnung als „sehr besonders und bereichernd“ empfunden hat.

Darum könne er als Ambulanticum-Geschäftsführer auch anderen eine Bewerbung um die Auszeichnung für Gründer der Generation 60plus nur empfehlen: „Mich hat der Zugabe-Preis sehr motiviert, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.“