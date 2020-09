Gasgeruch Feuerwehreinsatz an der Steinkampstraße

Wetter. Ein erneuter Einsatz für die Feuerwehr. Diesmal geht es um Gasgeruch in einem Haus an der Steinkampstraße.

Die Feuerwehr musste am Montagabend erneut ausrücken. An der Steinkampstraße war in einem Wohnhaus Gasgeruch bemerkt worden. Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten ebenfalls erhöhte Werte im Keller des Hauses fest. Der Gasversorger wurde benachrichtigt und ein Regler ausgebaut.

Ein Bewohner des Hauses wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ein anderer Bewohner war nicht anzutreffen, daher musste für die Messungen die Wohnung durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden.