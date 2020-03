Feuerwehr Wetter bei medizinischen Notfällen und Kleinbrand

Dreimal rückten Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Wetter am Montag aus.

Zweimal musste die Feuerwehr Wetter am Montag, 9. März, den Rettungsdienst mit einer Tragehilfe unterstützen. Am Abend galt es dann noch, einen Kleinbrand abzulöschen.

Die erste Alarmierung erfolgte um 7.33 Uhr und führte die Einsatzkräfte der Löscheinheit Wengern und des Tagesdienstes in den Mühlenweg. Nach einem medizinischen Notfall war ein Patient dort durch den Rettungsdienst versorgt worden und musste nun aus der ersten Etage durch den engen Treppenraum hinunter zum Rettungswagen getragen werden. Hierbei unterstützten die Feuerwehrkräfte das Rettungsdienstpersonal. Anschließend wurde der Patient zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Akuter medizinischer Notfall

Gerade wieder am Standort angekommen, hieß es um 8.37 Uhr erneut ausrücken zur Tragehilfe. Dieses Mal wurde die Hilfe der Feuerwehr in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße benötigt. Auch hier musste eine Patientin nach einem akuten medizinischen Notfall und Versorgung durch den Notarzt, aus der fünften Etage, möglichst schonend zum Rettungswagen getragen werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten hier ebenfalls den Transport. Die Person wurde dann vom Rettungsdienst in ein benachbartes Krankenhaus gebracht. Einsatzdauer hier ca. dreißig Minuten.

Um 20.18 Uhr schrillten dann die Funkmelder der Löscheinheit Grundschöttel. In der Straße An der Windecke hatte eine aufmerksame Anwohnerin bemerkt, dass auf einem Nachbargrundstück noch etwas Holz in einer Feuerschale glimmte. Die Feuerwehr löschte die Reste mit einigen Litern Wasser ab. Nach ca. dreißig Minuten war dieser Einsatz beendet, die Kräfte von Feuerwehr und Polizei konnten wieder abrücken.