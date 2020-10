Feste Gruppen bei der Bibelwoche für Kinder in Herdecke

Auf der Glücksspur – so lautete das Motto der Kinderbibelwoche in Herdecke im vergangenen Jahr.

Herdecke. In der Kinderbibelwoche werden diesmal wegen Corona feste Gruppen gebildet. Und nur angemeldete Kinder können mitmachen.

„Elia. Vorgestellt von Rudi Rabe“ lautet das Motto der diesjährigen Kinderbibelwoche. Sie findet in der zweiten Herbstferienwoche statt. Es geht um die Geschichte des Propheten Elia. Er legt sich mit den Großen an und erlebt manche Rückschläge. Er erlebt aber auch, dass er Gott vertrauen kann. Und dann ist da noch ein Rabe …

Spielen, basteln, erzählen

Wie in jedem Jahr erleben die Kinder eine spannende Geschichte, machen Spiele, erzählen und basteln. Aber in diesem Jahr wird manches anders. Wegen Corona werden feste Bezugsgruppen gebildet, die in der Kirche auf festen Plätzen sitzen und auch bei den Gruppenarbeiten zusammenbleiben.

Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich. Die Flyer können am Philipp-Nicolai-Haus, Alte Stiftsstraße 2, bzw. im Gemeindebüro, 02330 3136, abgeholt werden und stehen auch auf der Internetseite www.ev-kirche-herdecke.de

Von fünf bis zwölf Jahren

Beginn ist um 9.30 Uhr in der Ev. Stiftskirche St. Marien am Kirchplatz 1 in Herdecke. Dort ist auch der Abschluss um 12.30 Uhr. Alle Kinder von fünf bis zwölf Jahren sind eingeladen – von Dienstag, 20. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, an jedem Vormittag. Veranstaltet wird die Kinderbibelwoche von der Kath. und Ev. Kirchengemeinde Herdecke. Am Sonntag, 25. Oktober, um 10 Uhr endet die Kinderbibelwoche mit einem Familiengottesdienst in der Ev. Stiftskirche St. Marien.