Fachanwalt beantwortet Fragen zu Trennung und Scheidung

Wetter. Trennung und Scheidung sind nie erfreulich. Damit die Situation nicht auch noch im Rosenkrieg endet, gibt Anwalt Don Kneller Tipps.

Streitige Auseinandersetzungen, die zum Prozess der Trennung gehören, sind bestimmt von Angst, Enttäuschung, Unzufriedenheit. Jede Trennung sollte aber so enden, dass die guten miteinander gelebten Zeiten bleiben, die Kommunikation einigermaßen funktioniert und sich beide Partner nach einer Trennung immer noch ins Gesicht sehen können. Einvernehmliche Lösungen zwischen den Ehe-maligen sind gefragt.

Der Fachanwalt für Familienrecht, Don Kneller aus Wetter, informiert in einem Online-Vortrag des Interessenverbands Unterhalt und Familienrecht darüber, worauf bei Trennung und Scheidung zu achten ist, welche Fehler vermieden werden sollten und wie man Kosten sparen kann. Im Anschluss an das Referat können Betroffene Fragen stellen. Information und Rat zum Thema gibt es online am Dienstag, 20. Oktober, um 19 Uhr. Es moderiert ISUV-Pressesprecher Josef Linsler. Eine Anmeldung ist per Mail erforderlich: j.linsler@isuv.de. Interessierte erhalten dann einen Link zur Teilnahme.