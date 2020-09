Evangelische Stiftung Volmarstein übernimmt Kita Pusteblume

Volmarstein. „Gute Perspektive“: Die Evangelische Stiftung Volmarstein übernimmt die Kindertagesstätte Pusteblume vom Elternverein, der die Kita lange führte.

Die Kindertagesstätte Pusteblume läuft seit August unter der Trägerschaft der Kinder- und Jugendhilfe Volmarstein, eine Abteilung der Evangelischen Stiftung Volmarstein (ESV). „Es ist ein Stück zurück zu den Wurzeln“, sagt der zuständige Bereichsleiter Ekkehard Meinecke. Der Elternverein, der seit den 1980-er Jahren die Kita führte, hat die Verantwortung abgegeben und an die ESV übertragen.

„Die Stiftung ist mit dem Angebot an uns heran getreten. Nach den Gesprächen mit Eltern und Mitarbeitern war klar, dass wir es als Vorstand gerne in Betracht ziehen. Über Jahre wurde bereits zusammengearbeitet, wegen der Historie bestand schon immer eine Verbindung zur Stiftung. Die Rahmenbedingungen wurden immer schwieriger, die Führung eines so großen Kindertagesstätte immer komplexer“, so Sebastian Pauli, 1. Vorsitzender des Elternvereins Pusteblume. „Dank des Einsatzes der Eltern, der Mitarbeiter und vieler weiterer waren wir stets ein sehr erfolgreicher Verein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Schritt in eine andere Richtung zu machen. Die Abgabe der Trägerschaft sichert den langfristigen Fortbestand der Kita, davon sind alle Mitglieder überzeugt.“

Als Gemeinschaftsprojekt der Stiftung und des Ev. Krankenhauses Hagen-Haspe wurde Mitte der 1970-er Jahre die Kita gebaut. Damals als Betriebskindergarten. Dies war auf Dauer jedoch nicht zu finanzieren. Die Eltern ergriffen die Initiative und gründeten einen Verein zur Trägerschaft des Kindergartens. „Viele Mitarbeiter-Kinder sind in der Pusteblume groß geworden“, erklärt Ekkehard Meinecke. „Und das bis heute.“ Kein Wunder, denn die Kita Pusteblume liegt auf dem Zentralgelände der Volmarsteiner Stiftung. Diese habe laut Mitteilung das Angebot an Kindergartenplätzen in den letzten Jahren ausgebaut. „Kita-Plätze sind eine sinnvolle Ergänzung unserer Angebotsstruktur“, meint ESV-Vorstand Markus Bachmann. „Mit unserer Frühförderstelle, dem Heilpädagogischen Zentrum, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und unserer Kinderorthopädie bieten wir vernetzte Hilfe aus einer Hand.“

Mitarbeiterinnen weiter angestellt

Die Pusteblume ist kein Betriebskindergarten, sondern ganz normaler Teil des Kindergartenbedarfsplans der Stadt Wetter. Die 17 Mitarbeiterinnen bleiben den Angaben zufolge alle weiter in der Pusteblume beschäftigt. Kita-Leiterin Annette Timmerbeil und ihr Team freuen sich demnach auf die Zusammenarbeit mit der ESV: „Wir pflegen seit jeher einen engen Kontakt zur Stiftung“, so Timmerbeil. So gab es Besuche im Seniorenheim oder Projekte mit der Oberlinschule. „Ein starker Träger ist für uns eine wichtige Entlastung“, so die Kita-Leiterin.