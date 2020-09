Erneut Alarm bei Feuerwehr in Wetter - Haushaltsgerät brennt

Ein Haushaltsgerät in einem Haus an der Ringstraße in Wetter hat gebrannt und einen stadtweiten Alarm ausgelöst.

Wetter. Gleich noch mal gab es Alarm in Wetter: Die Freiwilligen Wehren aus allen Teilen von Wetter rückten an. Am Ende war’s nicht so schlimm.

Stadtweiter Alarm bei der Freiwillligen Feuerwehr in Wetter zur Kaffeezeit. Weil zunächst befürchtet worden war, dass Menschenleben in Gefahr sein können, rückten die Retter in großer Zahl zur Ringstraße aus. Löschfahrzeuge und das schwer in den schmalen Straßen zu manövrierende Fahrzeug mit der Drehleiter waren im Einsatz, wurden aber nicht gebraucht. Wie sich am Ende herausstellte, hatte nur ein Haushaltsgerät gebrannt. Menschen waren nicht in Gefahr gewesen. Die Feuerwehr konnte einrücken.

Zuvor schon hatte es am Montagvormittag einen Sirenenalarm in Wetter gegeben. Eine Nachbarin hatte in der Ardeystraße eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Da davon ausgegangen werden musste, dass sich noch Personen in der Wohnung in akuter Gefahr befanden, wurde durch die Kreisleitstelle Sirenenalarm für alle Einheiten der Feuerwehr Wetter gegeben. Bereits nach fünf Minuten traf das erste Löschfahrzeug an der Einsatzstelle ein. Ein Trupp ging sofort unter Atemschutz zur Menschenrettung vor. Parallel dazu wurde durch weitere Kräfte die Wasserversorgung sichergestellt.

Da Haus- und Wohnungstür verschlossen waren, mussten sie durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Schnell war die Wohnung dann durch den vorgehenden Trupp durchsucht, es wurden zum Glück keine Personen aufgefunden. Die Ursache der Rauchentwicklung war danach auch schnell ausgemacht. Auf dem eingeschalteten Küchenherd war in einem Topf Essen verbrannt und hatte so für die Verrauchung gesorgt. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und lüfteten abschließend die Wohnung und den Treppenraum mit einem Überdrucklüfter.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und Notarzt sowie die Polizei vor Ort.