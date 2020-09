Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: So hat Herdecke gewählt

Herdecke. In Herdecke wurden Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat, Vertreter für den Ruhrverband und der Bürgermeister gewählt. Die Ergebnisse.

In insgesamt 19 Wahllokalen konnte in Herdecke die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat, die Vertreter für den Ruhrverband sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Zwei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Herdecker vertreten wollen: Die amtierende Bürgermeisterin Dr. Katja Strauß-Köster und Jan-Christoph Schaberick. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Bürgermeisterwahl Dr. Katja Strauß-Köster 66 % Jan-Christoph Schaberick 34 %

In der Stadt an den Ruhrseen treten CDU, SPD, FDP, Grüne, die Linke, Die Partei und die AfD auf Parteiebene an.

Ratswahl CDU 28,71 % SPD 32,31 % FDP 8,38 % Grüne 19,49 % Linke 3,90 % Partei 2,84 % AfD 4,37 %

Für die 60 Sitze im Kreistag haben sich folgende Parteien beworben: SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, FDP, Freie Wähler Ennepe-Ruhr, Piratenpartei, AfD und das Bürgerforum Witten. So haben die Bürgerinnen und Bürger gewählt:

Kreistagswahl CDU 26,8 % SPD 31,3 % Grüne 20,9 % FDP 5,8 % Linke 3,8 % Frei Wähler Ennepe-Ruhr 2,1 % Piratenpartei 2,4 % AfD 5,3 % Bürgerforum Witten 1,6 %

