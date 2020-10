Ennepe-Ruhr-Kreis: 42 Ausbildungsplätze für 2021 zu vergeben

Ennepe-Ruhr. Der Einstieg in die Kreisverwaltung ist über eine Ausbildung oder ein duales Studium möglich. Hier gibt es Infos über die Wege dorthin.

Gebäude vermessen und Infografiken aus Geodaten erstellen, die Hygiene in Pflegeheimen und Schwimmbädern kontrollieren, Ausländerangelegenheiten bearbeiten oder Technik und Systeme der EDV einrichten und betreuen – was Berufseinsteiger im Schwelmer Kreishaus erwartet, hat die Kreisverwaltung im Rahmen der Serie „Ausbildung beim Kreis“ skizziert. Das Lesenswerte verbirgt sich hinter Überschriften wie „Programmieren und Probleme lösen“, „Von Maßband bis Drohne“ und „Von Paragrafen und Emotionen“. Zu finden sind die Reportagen über Alltag, Arbeit und Aufgaben auf der Internetseite www.en-kreis.de unter „Ausbildung“ im Menüpunkt Politik/Verwaltung.

Bewerben bis Anfang November

Jugendliche, die sich für einen der insgesamt 42 Ausbildungsplätze, die die Kreisverwaltung 2021 besetzen möchte, bewerben wollen, haben dazu noch bis Anfang November Gelegenheit. Weitere Informationen online unter www.en-kreis.de, www.interamt.de sowie www.ausbildung.de. Bewerbungen sollen digital über www.interamt.de an den Ennepe-Ruhr-Kreis geschickt werden.

Vorab Fragen klären

Wer vorab noch an einem persönlichen Gespräch interessiert ist oder Fragen klären möchte, hat dazu am 13. und 26. Oktober Gelegenheit. Jeweils von 13 bis 16 Uhr stehen dann im Kreishaus Ansprechpartner zur Verfügung. Hierfür ist ein Termin Pflicht, buchbar ist dieser unter https://terminplaner4.dfn.de/Ausbildung-ERK. Ansprechpartnerinnen sind unabhängig von den Informationsveranstaltungen Annika Fischer (02336/93 2181, A.Fischer@en-kreis.de) und Laura Quasigroch (02336/93 2149, L.Quasigroch@en-kreis.de), Bewerbungen sind auf www.interamt.de möglich.

Klassische Verwaltungsberufe

2021 werden vom Kreis 39 Ausbildungsplätze für klassische Verwaltungsberufe vergeben. Für Einsteiger mit dem Ziel Verwaltungsfachangestellter und Verwaltungswirt wechseln theoretische Abschnitte in Unterrichtsform mit praktischen Einsätzen in unterschiedlichen Sachgebieten der Kreisverwaltung. Dies sind unter anderem Kreiskasse, Umweltverwaltung und Ausländerbehörde, Veterinäramt, Führerscheinstelle und Jobcenter.

Duales Studium

Der Einstieg in die Verwaltung ist aber auch mit einem dualen Studium möglich. Hier lauten die Optionen Bachelor of Laws - allgemeine Verwaltung und Bachelor of Arts VBWL. Die Schwerpunkte liegen auf den Rechtswissenschaften beziehungsweise betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. Ebenfalls vergeben wird ein Platz im Bereich Bachelor of Arts/Bachelor of Science für Verwaltungsinformatiker.

Mit den Ausbildungen zum Geomatiker, Vermessungstechniker und Gesundheitsaufseher/Hygienekontrolleur kann die Kreisverwaltung im nächsten Jahr zudem auch technisch Interessierten Angebote machen.