Die Corona-Zahlen steigen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis weiter. In den Herbstferien dürfte es für das Gesundheitsamt des EN-Kreises weniger in Schulen zu tun geben, dafür vermehrt mit Reiserückkehrern.

Pandemie EN-Kreis rechnet nicht mit Corona-Entlastung in Herbstferien

Ennepe-Ruhr. Corona: Der Ennepe-Ruhr-Kreis teilt mit, sich nicht mit Reise-Fragen an sein Gesundheitsamt zu wenden. Die Herbstferien werden wohl anstrengend.

Die Corona-Problematik nimmt weiter zu. Der zuständige Ennepe-Ruhr-Kreis weist auch Bürger aus Wetter und Herdecke darauf hin, dass sie sich mit Fragen und Anliegen rund um das Virus grundsätzlich täglich von 8 bis 18 Uhr an das Bürgertelefon des Kreises wenden können, die Telefonnummer lautet 02333/ 4031449.

Darüber hinaus können aktuelle Informationen zu den Themen Reisen, Risikogebiete und innerdeutsche Inzidenzwerte oder Beherbergungseinschränkungen jeder Zeit auf den Internetseiten des Robert-Koch-Institutes (www.rki.de), des Bundesgesundheitsministeriums (www.bundesgesundheitsministerium.de) oder des NRW Gesundheitsministeriums (www.mags.de) abgerufen werden.

Angesichts der Debatte um Urlaubsreisen in den Herbstferien rät die Kreisverwaltung den Bürgern zudem, die von Bund und Land veröffentlichten Vorgaben zu beachten und die als Risikogebiete geltenden Regionen im Auge zu haben. Auch bei Reisen innerhalb Deutschlands stehe Informieren vor Abreisen. Zu berücksichtigen sei hierbei, dass die Debatten sehr dynamisch verlaufen und sich Vieles quasi innerhalb weniger Stunden verändern könne. Die Zahl der vom Ennepe-Ruhr-Kreis erfassten Reiserückkehrer lag Freitagmorgen übrigens bei 6985.

Aus gegebenen Anlass weist die Kreisverwaltung eindringlich darauf hin, sich mit Fragen rund um das Thema Reisen in Corona-Zeiten nicht an das Gesundheitsamt des Kreises zu wenden. Wichtige Telefonleitungen und Arbeitskapazitäten der Mitarbeiter im Gesundheitsamt werden ansonsten blockiert und Aufgaben wie beispielsweise die Nachverfolgung von Infektionsketten, das Kontaktieren von Erkrankten oder Erstellen von Quarantäneverfügungen massiv verzögert.

Neben Schulen auch weitere Einrichtungen im Fokus

Von einer Atempause insbesondere für die Mitarbeiter im Infektionsschutz geht die Kreisverwaltung trotz der jetzt beginnenden Herbstferien für die Schulen nicht aus. „Es bleibt dabei, die Fallzahlen steigen – und neben den Schulen müssen wir auch mit anderen Einrichtungen beschäftigen.“ Beispielsweise zuletzt mit einem Kurs der Volkshochschule in Witten, mit einer Kita in Witten sowie einem Pflegeheim in Gevelsberg.

Zudem, so die Vermutung, dürfte sich die Arbeit in den nächsten zwei Wochen gewissermaßen aus der Schule hin zu den Reiserückkehrern verlagern.