Einzelhandel will mit Verlosung Herdecker City beleben

Herdecke. Herdecker Händler haben sich zusammengetan, um die City in der Adventszeit zu beleben. Und das soll so geschehen.

Ein Stück Normalität möchten Bettina Reichel und ihre Kollegen des Herdecker Einzelhandels schaffen. Coronabedingt musste vieles an Aktionen und Veranstaltungen abgesagt werden. Deswegen überlegten sich die Herdecker Händler, wie sie die Innenstadt trotzdem ein Stück weit beleben können. Kurzerhand nahmen die Herdecker Einzelhändler das Heft selbst in die Hand und organisierten eine große Verlosung in der Weihnachtszeit.

Trio macht den Anfang

Zu Beginn waren es noch drei Organisatorinnen. Farida Ouchen von der Unique Boutique, Anja Kosmol von der Medienagentur Akonnected und Bettina Reichel überlegten sich, wie sie gemeinsam eine Aktion für die Herdecker Altstadt organisieren könnten. „Frau Kosmol hatte bereits Erfahrungen mit Verlosungen, und wir fanden die Idee super.

Hier gibt es Lose Mit von der Partie bei der Adventsverlosung, die am Montag, 2. November, startet, sind die Einzelhändler der folgenden Herdecker Geschäfte: Vinos Y Mas, Boutique Unique, Bettina Reichel (zwei Modegeschäfte), Amy & Friends, Sanni 7, Corner 34, Käse & Mehr, Pasta Passion sowie Leuchtfeuer.

So kam das dann zustande“, sagt Bettina Reichel, Inhaberin der Reichel-Geschäfte in Herdecke. Nach der gemeinsamen Idee entwickelten die Unternehmerinnen dann ein Konzept, welches schnell Anklang bei vielen anderen Händlern gefunden hatte. „Wir fragten dann die anderen, ob sie mitmachen wollen. Daraufhin haben alle direkt zugesagt“, erklärt Reichel.

Ab Montag gibt es die Lose

Die Gruppe der teilnehmen Geschäfte wuchs schnell. Inzwischen haben sich elf Einzelhändler den drei Initiatorinnen angeschlossen. Ab Montag, 2. November, bekommen die Kunden nun in den teilnehmenden Läden Gewinnlose, wenn sie für einen gewissen Betrag einkaufen. Damit haben die Käufer an jedem Adventssonntag die Chance auf immer neue Gewinne. Dabei lost jeder Händler selbstständig, so dass auch mehrmals gewonnen werden kann. „Theoretisch haben die Kunden also die Möglichkeit, an einem Adventssonntag in verschiedenen Geschäften mehrmals gezogen zu werden“, erklärt Bettina Reichel. Zu gewinnen gibt es jeweils ein Teil aus dem Sortiment des Geschäfts. In den Reichel-Filialen könnte das also beispielsweise ein Pullover oder auch ein Gürtel sein. Die Preise werden immer am Montag vor der Verlosung bekannt gegeben.

Hauptverlosung an Heiligabend

Die gezogenen Losnummern werden auf der eigens gestalteten Facebook-Seite bekannt gemacht. Unter dem Sucheintrag „Herdecker Adventsverlosung“ ist die Seite dort zu finden. Aber auch die Teilnehmer ohne einen Facebook-Account erfahren, wenn sie gewinnen. „Wir werden die Gewinnziehungen auch in unseren Schaufenstern aushängen,“ so Bettina Reichel. Als besonderes Highlight gibt es am Heiligen Abend eine große Hauptverlosung. „Dann werden noch mal alle Lose in einen Topf geworfen“, sagt Bettina Reichel. Zu gewinnen gibt es zum Abschluss einen Hauptgewinn: Einen 500-Euro-Stadtgutschein. Dieser kann auch über die elf Teilnehmenden Läden hinaus, bei einem von insgesamt 30 Unternehmen in Herdecke eingelöst werden. „Da kann jeder etwas mit anfangen und das Geld bleibt in Herdecke,“ erklärt die Inhaberin der Modegeschäfte.