Eine Birke in Wetter berichtet von ihren Pioniertaten

Auch Bäume haben Stressn. Trotzdem hat jetzt eine Birke hinterm Rechenzentrum in Grundschöttel Zeit für ein Interview gefunden.

Die Birke ist ein gestresster Pionier. Sie ist ein Baum, der neu entstandene Lichtungen und Freiflächen schnell besiedelt. Der Sturm Kyrill z.B. verursachte im Jahr 2007 erhebliche Waldschäden und legte auch in Wetter viele Waldflächen frei. Durch die Beseitigung abgestorbener Fichten entstehen aktuell ebenfalls neue Flächen, auf der die Birke schnell Wurzeln schlägt. Bei einer Wanderung entlang des Drei-Dörfer-Weges ist sie mir ebenfalls wieder aufgefallen. Diese Woche haben sich die beiden Freunde Oskar und Miko (beide 4 Jahre alt) dazu bereit erklärt, als Minireporter einer alten Birke hinter dem Rechenzentrum in Grundschöttel einige Fragen zu stellen.



Warum bist du weiß?

Ich besitze einen besonderen Inhaltsstoff, der Betulin genannt wird. Er ist in meiner obersten Rindenschicht eingelagert und reflektiert das Licht - wie ein Spiegel. Daher erscheine ich weiß. Warum? Oft wachse ich an Orten, an denen extreme Wetterverhältnisse vorherrschen. Meine weiße Rinde soll mich vor Rindenbrand schützen. Dieser entsteht, wenn ein Stamm intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Ähnlich wie bei euch ein Sonnenbrand. Dunkle Borken werden im Sommer schneller warm, also bin ich weiß und bleibe etwas kühler.



Wo ist denn ein Extremwetter?

Besonders häufig kommen wir im Norden vor, z.B. in Sibirien oder Skandinavien. Dort sind wir der Sonne stark ausgesetzt. Im kalten Winter scheint sie fast senkrecht auf die laublosen Bäume herab. In den Nächten ist es wiederum eisig kalt. Diese Temperaturschwankung kann dazu führen, dass Baumstämme aufreißen. Das wäre schlimm wegen der Schädlinge.





Warum?

Viele Schädlinge nutzen aufgerissene oder verletzte Borken, um in die äußersten Baumstammschichten einzudringen. Daher dürfen Menschen auch nicht mit Stöcken auf Bäume und sie verletzen. Mein Betulin schützt mich. Außerdem ist es wasserabweisend und sorgt dafür, dass ich an warmen Tagen nicht zu schnell austrockne. Das macht mich zu einem perfekten Pionierbaum.





Was ist ein Pionierbaum?

Einer, der als erster an Stellen wächst, die für die meisten als Lebensraum nicht attraktiv sind. Er hat geringe Standortansprüche und wächst auch auf Brachflächen und Schuttstellen. Einzige Bedingung ist, dass es dort genügend Licht gibt. Pionierbäume haben eine relativ kurze Lebensdauer. Wir Birken werden nur rund 120 Jahre alt. In dieser Wachstumsphase lösen uns andere Bäume ab und siedeln sich in unserem Schatten an. Die meisten Bäume brauchen nämlich feuchtere Standorte mit großen schattenwerfenden Baumkronen. So schützen sie sich im jungen Alter vor direkter Sonne. Daher haben die meisten anderen Bäume auch größere Blätter als ich.





Warum?

Hätte ich so große Blätter wie der Ahorn oder die Linde, dann würde auch mehr Wasser über diese verdunsten. Wie bist du hierhin gekommen? Meine Samen können richtig weit fliegen. Landen sie auf dem Boden, kann sich innerhalb von drei Wochen schon ein kleiner Spross bilden.





Können Samen fliegen?

Naja, nicht direkt. An meinen Zweigen wachsen männliche hängende und weibliche aufrechte Blüten. Der Wind übernimmt die Bestäubung. Ihr erkennt das in der Zeit von Ende März bis Ende April, wenn meine gelben Pollen umherfliegen. In den gewachsenen Fruchtständen befinden sich winzig kleinen Flügelnüsschen, die der Wind im Sommer fortweht. Die Verbreitung eines Pionierbaums muss effektiv und schnell gehen.





Bist du auch krank?

Leider ist seit einigen Jahren das sogenannte Birkensterben zu beobachten. Man erkennt das an unserem schlaffen, braunen Laub und kahlen Aststellen.





Was hast du denn?

Wenn ich etwas gar nicht mag, ist das Trockenstress. Aber momentan muss ich genau das ertragen: Winter und Frühling sind zu warm, die Schneekälte bleibt aus, starke, aber zu kurze Regenfälle und wochenlange Trockenheit im Sommer. Wenn es regnet, benötige ich allerdings etwas Zeit, um Wasser und Energie einzulagern. Da hilft ein kurzer Schauer nicht aus, und oft ist der zu trockene Boden zu hart, so dass das bisschen Wasser nicht bis zu meinen Wurzeln vordringen kann.





Können wir dir helfen?

Mit diesem Interview habt ihr mir schon geholfen. Aufklärung ist alles.