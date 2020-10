Ehrung für Technischen Designer von Bleistahl aus Wetter

Wetter/Hagen. Ein Bundesbester kommt aus Wetter: Bei Bleistahl hat Felix Neuhöffer seine Ausbildung gemacht. Jetzt wurde er besonders ausgezeichnet.

In jedem Jahr ehrt die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) die besten Lehrlingsabsolventen eines jeden Berufes. SIHK-Präsident Ralf Stoffels betont: „Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir die Fahne hoch halten für die duale Berufsausbildung. Sie sichert den Nachwuchs und macht unsere Region zukunftsfähig“.

Preis für Felix Neuhöffer

Felix Neuhöffer hat es geschafft. Er hat seine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner in der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen und ist damit sogar bundesweit Bester in seiner Fachrichtung. Ausgebildet wurde er bei der Bleistahl Produktions GmbH & Co. KG in Wetter, die erstmalig einen bundesbesten Auszubildenden hervorgebracht hat. „Mit der Eins vor dem Komma haben Sie die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Karriere“, gratulierte Stoffels dem Berufsanfänger. Seinen Dank richtete er auch an die Geschäftsführung von Bleistahl, die mit ihrem Ausbildungsengagement einen großen Beitrag geleistet habe.

Diese Spitzenleistungen sollten eigentlich im Rahmen der SIHK-Bestenehrung am 2. November gebührend gefeiert werden, doch aufgrund der Entwicklung in der Corona-Pandemie musste das geplante Event abgesagt werden. SIHK-Präsident Ralf Stoffels machte sich in diesem Jahr persönlich auf den Weg zum Top-Azubi. Als Vertreter der heimischen Wirtschaft gratulierte er dem jungen Berufsanfänger mit einer Urkunde und einem Präsent. Im Bezirk der SIHK haben in diesem Jahr 2.972 Auszubildende in über 130 Ausbildungsberufen ihre Lehrabschlussprüfung absolviert. 118 Auszubildende haben ihre Prüfung mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen, darunter zehn Landesbeste und zwei Bundesbeste.