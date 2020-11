Edeka in Herdecke plant Wiedereröffnung mit neuen Partnern

„Wir sind durch die letzten Wochen und Monate galoppiert“, sagt Stefan Grubendorfer rückblickend auf die Zeit nach dem verheerenden Brand in Herdeckes Mühlenstraße am 9. August und atmet einmal tief durch. Jetzt kann er so viel Neues berichten, dass er gar nicht weiß, wo er anfangen soll.

Das Wichtigste vorab: Im Quartier Ruhraue wird der Edeka-Supermarkt, wenn alles läuft wie geplant, am 1. Dezember morgens um 7 Uhr seine Türen wieder öffnen. Drinnen erwarten die Kunden viele Veränderungen – angefangen bei der neuen Einrichtung im kühlen Industrie-Charme über die umgebauten Sortimentsbereiche bis hin zu zwei neuen Geschäftspartnern.

Datum für den Neustart steht

Der Reihe nach. Die Sanierung des Ladenlokals ist beendet, der Wiederaufbau läuft auf vollen Touren. „Jeden Morgen um 6.30 Uhr stehen die ersten Lkw und Lieferanten da. Es ist ein toller Bautrupp, in den auch lokale Firmen einbezogen sind“, so der Marktleiter. Er setzt darauf, dass der Start am 1. Dezember klappt. „Aber da greift so viel ineinander, dass es am Ende doch noch ein paar Tage länger dauern kann.“

Büsch statt Hagenkötter

Fest stehen dagegen die neuen Partner, Blume 2000 und die Bäckerei Büsch. Die Bäckerei Hagenkötter und Edeka gehen künftig getrennte Wege. Im Zuge der Renovierungsarbeiten nach dem Brand stand auch die Frage nach einem neuen, langfristigen Mietvertrag mit dem Bäcker an. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht, welche Bäckerei für die nächsten Jahre am besten zu uns passt“, sagt Grubendorfer.

Die Wahl fiel auf die Bäckerei Büsch. Das von Bäckermeister Norbert Büsch 1987 gegründete Unternehmen ist seit 2002 als Tochtergesellschaft Teil der Rhein-Ruhr- Gruppe von Edeka. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, versichert Grubendorfer: „Wir haben mit Hagenkötter gut zusammengearbeitet. Jedoch bin ich der Meinung, dass Büsch für uns auf lange Sicht der bessere Partner ist.“ Neben der Bäckerei wird Büsch auch ein Café betreiben – drinnen und draußen. Der Fläche im Inneren wird dafür um ein Drittel vergrößert. Und Norbert Büsch hat bereits im Vorfeld auf das an Sonntagen belebte Quartier Ruhraue reagiert: Bäckerei und Café werden sonntags von 8 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Blumen und Geschenke

Neu im Eingangsbereich von Edeka zu finden sein wird auch Blume 2000, das Stefan Grubendorfer als Franchise-Partner in seinem Edeka-Markt aufnimmt und für das er zwei zusätzliche Mitarbeiter einstellen wird.

Kundenstrom soll im Dezember entzerrt werden Die City-Reinigung Biermann, die vorübergehend in ein frei stehendes Ladenlokal an der Wetterstraße 29 gezogen ist, wird mit der Wiedereröffnung des Edeka-Marktes zurück ins Quartier Ruhraue ziehen. Die Öffnungszeiten des Edeka-Marktes werden im Dezember, um den erwarteten Kundenstrom zu entzerren, leicht verändert: Der Supermarkt wird dann täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet sein; danach sollen die üblichen Öffnungszeiten von 8 bis 21 Uhr wieder greifen. 20 Handwerker sind derzeit täglich auf der Baustelle, ab nächster Woche werden es bis zu 40 sein. Am Ende bleiben noch sechs Tage, um die Regale für die Wiedereröffnung vorzubereiten.

Das Blumensortiment – gebundene Sträuße sowie Topfblumen, Garten- und Balkonpflanzen – folge strengen Kriterien im Hinblick auf Regionalität, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und weil zu Blumen eigentlich Geschenke ziemlich gut passen, wird es künftig zwischen Sushi-Bar und dem Kassenbereich auch eine Geschenkstation geben: „Da stellen wir Präsentkörbe zusammen, auf Wunsch nach Themen wie Ostern, Valentinstag oder Geburtstag“, kündigt Grubendorfer an. Die gelernte Dekorateurin Lena Kaefke wird die Körbe zusammenstellen und verpacken.

Größere Ausgestaltungen

Anschließend gewährt Stefan Grubendorfer bei einem Rundgang über die Baustelle erste Eindrücke von dem, was kommen wird und liefert die passenden Erklärungen. Im Frischebereich wird der Bioanteil erhöht, der Kühlbereich wird um 25 Prozent erweitert. Im hinteren Teil des Ladenlokals wird eine Wand zugunsten einer großzügigeren Gestaltung fallen – dort wird das Mehrweggetränkesortiment ausgebaut.

Koch vor Ort

Und neben den Frischetheken für Käse, Fleisch und Fisch entsteht auf kleiner Fläche (aber professionell eingerichtet) eine komplette Gastro-Küche für den Koch Tim Schützler. „Er hat sich in der Corona-Krise gemeldet und mit einer tollen Idee offene Türen bei mir eingerannt“, so Grubendorfer. Schützler wird vor Ort Gerichte zum Mitnehmen unter dem Namen „Herdecker Henkelmännchen“ frisch produzieren – Salate ebenso wie Frikadellen, aber auch in Weck-Gläsern eingemachte Mittagsgerichte.

Um sich auf der Baustelle den Duft von frisch gebratenen Hähnchenkeulen vorzustellen, braucht es noch viel Phantasie. Aber wenn alles glatt läuft, ist diese Baustelle ja in vier Wochen Geschichte.