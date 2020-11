Edeka in Herdecke: Neustart vier Monate nach dem Brand

Noch herrscht an einigen Ecken im Edeka-Supermarkt hektisches Treiben: Etliche Kühltheken müssen mit Waren bestückt, Paletten und leere Kisten aus dem Weg geräumt, der Boden noch einmal gewischt werden, bevor sich am Dienstag um Punkt sieben die Türen für die ersten Kunden öffnen werden. Nervöse Vorfreude macht sich am Montagnachmittag breit bei Marktleiter Stefan Grubendorfer und seinem Team. Die Lokalredaktion durfte vorab einen Blick in den Markt werfen, in dem nichts mehr an den verheerenden Brand vor knapp vier Monaten erinnert.

Probebacken bei Büsch

Bei Büsch, der als neuer Partner in den Edeka eingezogen ist, sind die Probe-Brötchen schon gebacken. „Das sind keine Brötchen, das sind Büsch“, betont Stefan Grubendorfer schmunzelnd. Mit 16 Mitarbeitern geht die Bäckerei an den Start.

Auch nach der Einarbeitungsphase sollen zwölf bleiben. Jeweils zwei Teilzeitkräfte werden bei Blume 2000 und im neuen Geschenke-Shop im Einsatz sein. Beides finden Kunden im Eingangsbereich – ebenso wie die City-Reinigung Biermann , die ab Dienstag ebenfalls wieder an ihrer angestammten Stelle gegenüber den Edeka-Kassen ihre Dienstleistungen anbietet. Insgesamt werden im Markt nun fast 100 Beschäftigte arbeiten, das sind rund 30 mehr als vor dem Brand.

Food-Starter und Multi-Kulti

Der Blick schweift nach rechts: Geschäftiges Treiben beim Team des Sushi-Anbieters „Eat Happy“ – auch hier bereiten sich alle auf den Neustart vor. Und dann geht es vorbei an der üppig bestückten Obst- und Gemüseabteilung in Richtung Frischetheken

Kamera zählt Kunden: 165 dürfen zeitgleich einkaufen Auf einem Bildschirm am Supermarkt-Eingang lässt sich in Corona-Zeiten die Anzahl der Kunden ablesen , die bereits im Markt sind. Bei 165 ist Schluss. Über eine App werden die Mitarbeiter über die Kundenzahl informiert. Zudem sind am Dienstag zwei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Hanisch vor Ort .

für Fleisch, Fisch und Wurst. Karola Lappenbusch , Mitglied der Geschäftsleitung, führt die neue Warenrutschen vor, über die die Tüten mit Wurst, Fleisch, Fisch oder Käse zu den Kunden gelangen. Apropos Käse: Der verpackte Käse wird ab sofort in einem neuen Regal präsentiert, das am Montag noch nicht ganz fertig war; die hölzerne Verkleidung musste noch angebracht werden.

Regal für Innovatives

Weiter geht’s: Vorbei an vier Regalmetern Sportlernahrung, dem Multi-Kulti-Regal mit Spezialitäten aus Italien, Asien und anderen Ländern, bleibt der Blick hängen an einer großzügigen Auswahl feiner Olivenöle. Ach ja, Platz für die Produkte junger Start-up-Unternehmen gibt es auch: Das Food-Starter-Regal bietet kreativen Firmenköpfen die Möglichkeit, innovative Produkte (Riegel, Softdrinks, Kaffee) zu präsentieren, um im Lebensmittelhandel Fuß fassen zu können.

Bemerkenswert auch das aufgestockte Bier-Sortiment – Liebhaber von Craft-Bieren sollen hier auf ihre Kosten kommen. Allein die Rügener Inselbrauerei ist mit etlichen Bieren vertreten. „Beim Trinken die Augen schließen, dann stellt sich das Urlaubsgefühl von alleine ein“, sagt Stefan Grubendorfer und lacht.

Grubendorfer will Zeichen setzen

Am Ende des Rundgangs erfährt die Redaktion noch, dass das Sortiment nun sage und schreibe 29.000 Produkte umfasst. Und Stefan Grubendorfer merkt an: „Ich habe während der Sanierungsphase mal gesagt, wenn wir wiedereröffnen, wollen wir mit diesem Markt im Lebensmittelhandel der Region ein Zeichen setzen. Ich glaube, dass wir dieses Ziel erreichen.“