Es reichen drei Wörter, um das Thema einzuleiten: Feuer bei Edeka. Das dazugehörige Datum: Sonntag, 9. August 2020. Die Folgen sind bekannt: Der Supermarkt von Stefan Grubendorfer und weitere Geschäfte in dem Gebäude an der Herdecker Mühlenstraße mussten schließen.

Die dort ansässige Bäckerei Hagenkötter bietet seit einigen Wochen nebenan auf dem Parkplatz im Quartier Ruhraue ihre Ware in einem Container an. Der Blumenladen hat zum Jahresende gekündigt. Und die City-Reinigung Biermann?

Birgit und Klaus Biermann kamen an jenem Sonntagmorgen zurück aus einem zweiwöchigen Urlaub. Die beiden Herdecker erfuhren dann Stunden später von einem ihrer Söhne, der in der Stadt unterwegs war, von dem Brand im Edeka-Gebäude. Klaus Biermann fuhr zum Unglücksort. „Wir haben dann mit der Feuerwehr die gesamte Garderobe aus unserer Reinigung auf den Bürgersteig gerettet“, erzählt er rückblickend. „Man schaltet eine Zeit lang den Verstand aus. Wir hatten zuvor weder beruflich noch privat jemals einen Brand miterlebt.“

Er ging zunächst von einem Totalschaden aus. Und dann stellten sich die Biermanns sogar die Frage, ob der Brand durch ihr Geschäft entstanden sein könnte. Vor allem Mitarbeiterin Tanja Meyerding, die tags zuvor noch in der City-Reinigung aktiv war, hatte eine quälende Zeit zu überstehen. „Ich habe mich gefragt, ob ich eventuell ein Bügeleisen nicht ausgeschaltet habe und etwas bei uns Feuer gefangen haben könnte. Dabei mache ich immer alles aus, wenn ich gehe, schalte auch die Sicherung aus.“ Mit einer Mischung aus persönlicher Erleichterung („Das waren die schlimmsten Minuten meines Lebens“) und anhaltenden Sorgen wegen der Gesamtsituation nahm Meyerding dann zur Kenntnis, dass ein technischer Defekt im Supermarkt als Ursache für den Brand feststand.

Es folgte eine Bestandsaufnahme. „Wir konnten zwar die Kleidung unserer Kunden retten, die roch aber stark nach Rauch. Daher haben wir die intensiv chemisch gereinigt“, berichtet Birgit Biermann. Die Garderobe brachten sie in ihr Geschäft nach Wetter. Die Maschinen und elektrischen Geräte im Edeka-Gebäude hatte das Feuer arg in Mitleidenschaft gezogen. Es folgten viele Gespräche mit der Versicherung, die zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führten.

Geschäft in Wetter erster Ausweichort

Blieb die Frage, wie es mit der Reinigung an ihrem noch jungen Standort Herdecke weiter gehen solle. Dabei war Klaus Biermann nach eigenen Angaben schnell klar, dass eine Wiedereröffnung im Edeka-Gebäude über Monate hinweg unmöglich sein werde. „Wir empfanden das als Herausforderung, nicht als Katastrophe.“ Also suchte das Paar nach einem Alternativ-Geschäftsraum in der Stadt an den Ruhrseen. Sie sprachen Politiker an, auch mit der Bürgermeisterin standen sie in Kontakt.

Dann entdeckte Tanja Meyerding auf einer bekannten Kleinanzeigen-Plattform im Internet, dass ein Ladenlokal an der Wetterstraße 29 leer stehe. Dort befanden sich früher Büros, auch die Familien- und Krankenpflege hatte sich da mal eingerichtet. „Wir haben dann schnell und angenehm eine Einigung mit dem Vermieter erzielt, so dass wir dankenswerterweise ab der zweiten September-Woche hier öffnen konnten“, sagt Klaus Biermann zur Übergangslösung.

Schon lange in der Branche bekannt Die Biermanns sind seit mehr als 30 Jahren im Geschäft und hatten früher mehrere Reinigungs-Filialen im Ruhrgebiet. Mittlerweile haben sie sich auf zwei Standorte konzentriert. In Wetter an der Kaiserstraße (gegenüber Ruhrtal-Center) sowie zuvor an der Königstraße sind die Biermanns seit mehr als 20 Jahren aktiv. Dort gibt es einen Bügelautomaten und manches mehr. Für den Herdecker Standort im Quartier Ruhraue sucht das Paar noch eine(n) Angestellte(n) zur Wiedereröffnung, um nachmittags für Entlastung sorgen zu können.

Das Einrichten verlief problemlos. Auch wenn manches provisorisch daherkommt, lasse sich doch ein normaler Betrieb aufrechterhalten. „Wir haben hier in den verwinkelten Räumen ebenso 50 Quadratmeter zur Verfügung wie an der Mühlenstraße, wobei es dort deutlich übersichtlicher ist“, erzählt das Trio von der City-Reinigung. Die allerdings hat ihre Öffnungszeiten angepasst. Neu ist eine zweistündige Mittagspause, zudem bleibt das Geschäft am Mittwochnachmittag geschlossen. Das sei auch dem Standort geschuldet, da es nur wenige Parkplätze vor der Tür gebe und die Wetterstraße im weiteren Verlauf in Richtung Wetter wegen der Hangsicherung bekanntlich seit Monaten gesperrt ist. „Ins Quartier Ruhraue und zu uns kamen die Kunden ja auch, weil sie dort mehrere Sachen auf einmal erledigen konnten und kurze Wege vorfanden.“ Gleichwohl bleibe vor allem die ältere Stammkundschaft treu.

Achterbahn der Gefühle

Für die Biermanns bedeutet das Jahr 2020 somit eine Achterbahn der Gefühle. Auch durch einen persönlichen Kontakt zu Stefan Grubendorfer öffneten sie ihre Reinigung in der Herdecker Mühlenstraße vor wenigen Monaten am 6. Februar. „Der Start und die Geschäfte liefen gut, wir waren von Anfang an vom Standort überzeugt. Dann kam Corona.“ Der Lockdown sorgte naturgemäß auch für finanzielle Einbußen bei ihnen. „Es hat sich aber ausgezahlt, dass wir weitgehend geöffnet hatten und präsent waren.“

Es folgte das Feuer im Edeka-Gebäude mit entsprechenden Folgen. „Man muss aber auch sagen, dass es uns noch schlimmer hätte treffen können“, sagen die Biermanns und wollen vorausschauen. „Wir kommen ganz gut durch die Übergangszeit.“ Auch von den Kunden gebe es Aufmunterung und viele Zusagen, der City-Reinigung treu zu bleiben. Erst recht nach der noch für 2020 erhofften Wiedereröffnung im Quartier Ruhraue.