Drei Männer für die Herdecker Herzensangelegenheiten

Herdecke. Die Kardiologie am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke hat sich breiter aufgestellt.

Hier dreht sich alles ums Herz – und wie es gesund werden und bleiben kann: Die Kardiologie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke hat sich unter der Leitung von Dr. med. Jakob Gruber, Chef der Abteilung für Innere Medizin, neu aufgestellt. „Wir freuen uns über unseren neuen Kollegen Rachid El Cheikh Youssef, der unser Team perfekt ergänzt“, so Gruber. Gemeinsam mit dem Kardiologen und Notfallmediziner Dr. med. Michael Laubmeister, der wie Jakob Gruber schon seit vielen Jahren am Gemeinschaftskrankenhaus tätig ist, begrüßt er El Cheikh Youssef, Facharzt für Innere Medizin sowie Facharzt für Kardiologie -- und seit Sommer Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin.

Moderne Regelversorgung

Selbstverständlich bietet die Kardiologie am Gemeinschaftskrankenhaus wie gewohnt eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung aller Herzpatienten an. „Wir erfüllen sämtliche Anforderungen an eine moderne kardiologische Regelversorgung“, so Gruber. „Cardio-MRT, Cardio-CT, Herzkatheter, Implantation von Schrittmachern und Defibrillatoren... das gehört zu unseren Angeboten. Darüber hinaus beschäftigen wir uns intensiv mit den individuellen geistig-seelischen Aspekten und begleiten unsere Patienten auf Augenhöhe. Dafür stehen uns am GKH die Möglichkeiten einer erweiterten Schulmedizin zur Verfügung“, so Gruber weiter. Die zahlreichen therapeutischen und kunsttherapeutischen Angebote des Gemeinschaftskrankenhauses zählen beispielsweise dazu. Auch die Herzschule soll im kommenden Jahr wieder starten – wenn Corona es zulässt. Zuletzt konnte sie wegen der Pandemie nicht stattfinden. In der Herzschule, seit Jahren ein beliebtes Angebot der Abteilung für Innere Medizin, lernen Herzpatienten, wie sie einen gesunden Lebensstil erlernen können. Themen wie Ernährung, Bewegung gehören natürlich dazu – aber die Herzschule ist ein ganzheitliches Kursangebot, bei dem den Teilnehmern durch intensive und persönliche Gespräche mit anderen Betroffenen und dem Herzschul-Team neue Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden sollen.

Bei Fragen rund um die Abteilung für Innere Medizin und die Kardiologie rufen Patienten gern die Tel. (02330) 62-3436 oder besuchen die Internetseite www.gemeinschaftskrankenhaus.de .