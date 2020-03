„Die Idee zu der Spendenaktion kam Anfang letzter Woche ganz spontan. Ich habe schnell ein paar Leute dazu geholt, um herauszubekommen, wie andere darüber denken. Alle fanden es super. Wir haben ein Team gebildet, uns in Videokonferenzen besprochen, schnell Partner gefunden und uns an die Umsetzung gemacht", berichtet Marvin Urban, Leiter des Controlling und der digitalen Plattform bei Dörken.

Am gestrigen Montag, also nur eine Woche später, startete das heimische Unternehmen sogar gleich zwei große Spendenaktionen, um in der aktuellen Krise „etwas Gutes und Sinniges für die Region und darüber hinaus" zu tun und bundesweit Betriebe und Privatpersonen zu unterstützen. Und das, obwohl der zweitgrößte Arbeitgeber in Herdecke selbst die Folgen der Corona-Krise in den heimischen Laboren und Produktionsstätten deutlich zu spüren bekomme, wie Dörken-MKS-Geschäftsführer Dr. Martin Welp betont.

Kitas oder Schulen streichen

Eine Aktion richtet sich an Träger von Schulen, Kitas und öffentlichen Gebäuden. Wenn diese für ihre Einrichtung einen neuen Innenanstrich benötigen, können sie einen Malerfachbetrieb beauftragen, und Dörken spendet die Farbe. Denn, so betont Martin Welp, auch viele Malerfachbetriebe sind in Mitleidenschaft gezogen und könnten derzeit nicht mehr auf ihre Baustellen. In Kooperation mit zwei Logistikunternehmen werde die Farbe zu jenen Malerbetrieben transportiert, die sich bei Dörken mit ihren Projekten meldeten. Pro Maßnahme spendet Dörken 288 Liter Farbe - das ist eine ganze Palette.

Spenden wird Dörken die Farbe Lucite multiresist pro ausschließlich in weiß. Sie ist keim-, bakterien- und schimmelresistent, frei von Konservierungsstoffen und für Allergiker geeignet. Sie wird viel in Pflege- und Altenheimen sowie Krankenhäusern und anderen hochsensiblen Bereichen verwendet. Malerfachbetriebe, die ein Projekt in einem öffentlichen Gebäude durchführen möchten, sollten sich per Mail melden: info@doerken-farbe.de Privatpersonen können sich für die Bestellung eines Farb-Paketes anmelden unter www.paintanddonate.de Die Seite ist ab Montagabend freigeschaltet. Dort findet sich auch ein entsprechendes Spendenformular. Dörken macht auf seine Spendenaktion auch mit einem eigens angefertigten Video aufmerksam, das in den sozialen Medien u.a. auf Facebook und Instagram zu sehen ist.

Damit könnten 800 bis 900 Quadratmeter Fläche gestrichen werden. Insgesamt will das heimische Unternehmen für diese Aktion 30.000 Liter der Innenwandfarbe Lucite spenden.

Die andere, von Marvin Urban initiierte Aktion, richtet sich an Selbermacher, die aktuell daheim sind und überlegen, wie sie ihren Hausflur schöner machen können. Ebenfalls angesprochen sind Vereine, deren Vereins- oder Clubheim einen neuen Anstrich benötigt. Für sie packt Dörken jeweils ein Paket aus fünf Litern Farbe und dem dazu gehörigen Malerequipment - also Abdeckfolie, Rolle und mehr. Zwei weitere Sponsoren, Friess und Klotz, stellen Equipment und Verpackung zur Verfügung.

Hilfe für das DRK

Der Warenwert liege deutlich über 50 Euro. Dörken wiederum bittet alle Privatleute, die ein solches Farbpaket bestellen, im Gegenzug um eine Spende - je nach eigenem Vermögen. Dieser Betrag werde dann (abzüglich der zu entrichtenden Steuern) eins zu eins an das Deutsche Rote Kreuz für dessen Corona-Aktivitäten weitergeleitet, versichert Martin Welp.