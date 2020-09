Diebe stehlen teures Werkzeug und Messgeräte von RWE-Gelände

Herdecke. Tausende von Euros teures Werkzeug und Messgeräte stahlen Unbekannte vom RWE-Gelände am Speicherbecken.

Fette Beute haben Unbekannte an einem für Diebe eher ungewöhnlichen Ort gemacht: In der Nacht zu Dienstag haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände des RWE-Speicherbeckens im Kleff verschafft. Dort hatte das Unternehmen erst kürzlich zur Revision im Pumpspeicherkraftwerk am Hengsteysee das Wasser aus dem Oberbecken entleert (wir berichteten). Auf dem Gelände brachen sie einen dort abgestellten Baucontainer auf, indem sie das Vorhängeschloss zerstörten. Die Einbrecher entwendeten aus dem Container diverse Elektrowerkzeuge und Messgeräte in einem Wert von etwa 15.000 bis 20.000 Euro. Wie die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr mitteilt, gibt es keine Hinweise auf die Täter.