Der tägliche Rassismus sitzt tief, aber auffindbar

Rassismus ist nicht nur bei anderen zu finden, hat Pastor Dennis Sommer festgestellt.

Jeder kennt ja diesen Spruch: Das sitzt etwas tief. Damit meint man umgangssprachlich, dass etwas schwer zu verändern ist oder tief verankert ist. Stellt man fest, dass etwas „tief sitzt“, bedeutet das also, dass es keine leichte Aufgabe sein wird, sich damit zu beschäftigen.





Und all das verbinde ich seit einiger Zeit mit Rassismus. Einer dieser furchtbaren Ismen, die wir in unserer heutigen Welt vor allem durch Diskriminierung und Gewalt sehen oder erleben. Es wird in letzter Zeit viel offenbarer, wie tief Rassismus in Systemen, Strukturen und im eigenen Denken und Handeln sitzt.





Ganz naiv habe ich mich gefragt: Kann man es nicht einfach lassen? Kann man nicht gemeinsam beschließen, dass es aufhört. Nein, es sitzt tief. Ich bin fassungslos darüber wie tief es sitzt in mir und in Strukturen. Ich bin schockiert, wie schnell man eben doch in seiner Sprache die eigenen Privilegien so voranstellt und damit andere einfach ausklammert oder klein macht. Ich bin betroffen darüber, dass Rassismus nicht nur offensichtlich tief sitzt, sondern auch ganz subtil wabert.





Je mehr ich mich mit Rassismus beschäftigte, umso schwerer fiel es mir zu glauben, dass es immer noch so häufig zu rassistischer Diskriminierung kommt. Im Nachhinein schäme ich mich für all die Male, wo ich rassistische Scherze, Sätze oder Diskussionen einfach habe stehen lassen. Aber dann habe ich jemanden getroffen, der mir Mut gemacht hat. Jemand der mir Mut gemacht hat, genau das, was mich gerade so tief bewegt, als guten Prozess zu verstehen. Ich nenne sie hier Anna.





Dank Anna habe ich gelernt, dass das wichtigste gerade jetzt bei mir passiert. Es ist das Bewusstwerden. Ja, es sitzt tief. Aber das heißt nicht, dass es unmöglich ist, Rassismus auszugraben und wegzuwerfen. Es geht bei mir selber los.





Und die Fassungslosigkeit, der Schock und die Betroffenheit sind der Anfang. Ein ehrlicher und bewusster Blick.





Anna meinte, dass der nächste Schritt sei, zu überlegen, wo ich ein Stück meiner Privilegien, ein Stück meiner Macht aufgeben kann, damit Privilegien und Macht gerecht verteilt sind. Darüber denke ich jetzt weiter nach! Rassismus sitzt tief!





Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir…(Psalm 130,1)

Dennis Sommer ist Pastor in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Grundschöttel