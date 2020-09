Der Garten benötigt jetzt eine Grundversorgung

Der Herbst ist für Hobbygärtner in Wetter und Herdecke eine gute Zeit. Gartenprofi Thorsten König hat Tipps für sie.

Auch wenn die Temperaturen tagsüber noch einmal an der 30 Grad-Marke kratzen, ist es doch schon Herbst. Die Tageslänge beeinflusst das Pflanzenwachstum und den Blühzeitpunkt vieler Pflanzen.

Zum Sommeranfang im Juni liegt der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Von diesem Tag an werden die Tage wieder kürzer. Diesen Einfluss machen sich alle herbstblühenden Pflanzen zunutze. Diese Tageslänge beeinflusst auch das Blühverhalten bei Chrysanthemen, Astern und vielen anderen Stauden, die nun Farbe in den Garten bringen.





Aber nicht nur das Blühverhalten, auch das Wachstum wird beeinflusst. Im Herbst ist das Wurzelwachstum sehr hoch und aktiv. Es ist also der beste Zeitraum, den Pflanzen eine gehörige Portion an Mikronährstoff zukommen zu lassen. Die Zellen der Pflanzen in Wurzel, Holz und Knospen speichern nun enorm viel Nährstoffe für das nächste Jahr. Wenn Sie also einen guten blühenden Garten im nächsten Jahr haben möchten, sollten Sie jetzt für die gute Grundversorgung der Pflanzen sorgen.





Düngemittel gibt es zuhauf und in allen passenden Abpackungen für die Pflanzen. Je natürlicher die Düngung stattfindet, um so besser für die Natur. Achten Sie gerade für die Herbstdüngung auf einen guten Kaliumgehalt. Dieser ist für Winterhärte und Robustheit der Pflanze zuständig. Wer an abgelagerten Mist von Pferden kommen kann, sollte diesen im Herbst an die Gehölze, Rosen und später locker zwischen den Stauden streuen und über den Winter verrotten lassen. Nutzen Sie auch Ihren eigenen Kompost, um den Pflanzen Nährstoffe zurück zugeben. Fragen Sie Ihren Gärtner oder Fachbetrieb vor Ort, welche Dünger die beste Wahl sind. Denken Sie auch an eine Kalkgabe in der Kombination mit Dünger ideal, um den Boden zu verbessern.