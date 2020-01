Freizeit Der Feierabendmarkt in Wetter geht in eine neue Runde

Wetter. Der erste Feierabendmarkt im neuen Jahr in Wetter bietet buntes Programm. Weitere Veranstaltungen mit Spezialthemen sind bereits vorbereitet.

Zwei Monate Winterpause sind vorbei, und der Feierabendmarkt im Bismarckquartier geht in die nächste Runde. Direkt für den Auftakt am 7. Februar ab 17 Uhr haben sich die Veranstalter rund um die Vinothek wieder einiges einfallen lassen und trumpfen mit einem musikalischen Leckerbissen auf.

Tumblin´ Pablo heißt die Band aus Wetter, die zuletzt beispielsweise auch auf dem Weihnachtsmarkt spielte. Im Repertoire hat die siebenköpfige Gruppe neben Irish Folk, Latin und Rock sowie Coversongs auch einige selbstkomponierte Lieder. „Unsere Musik zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit und Experimentierfreudigkeit aus, dem häufigem Wechsel von Instrumenten und dem Einfluss verschiedener Genre, was sich in unserem Bandnamen widerspiegelt. Doch der Spaß an der Musik steht besonders im Vordergrund, den man bei Auftritten der Band nicht missen wird“, versprechen Tumblin´ Pablo.

Sizilianische Backwaren

Doch ein Feierabendmarkt lebt nicht nur von der Musik allein und so wird es wieder einige Stände mit interessanten Angeboten geben. Mit dabei ist unter anderem Di Enzo mit seiner sizilianischen Bäckerei, das Frauenheim Wengern sowie die Schaustellerfamilie Aufermann mit Waffeln und Crepes. Zusätzlich gibt es ein reichhaltiges Angebot an Käse, das sich mit einem Schlückchen Wein aus der Vinothek kombinieren lässt. Wer es deftiger mag, der darf sich auf Lisa Chapman freuen. Die junge Frau wird mit ihrer Ruhrpott-Currywurst den größeren Hunger der Gäste stillen.

Wer am ersten Freitag im Februar schon verplant ist, muss nicht traurig sein, denn die kommenden Veranstaltungen sind ebenfalls schon geplant. Am 6. März ist ab 17 Uhr die zweite Veranstaltung angesetzt. Mit dabei ist dann als Lokalmatador auch das schwedische Restaurant Kerstins aus Wengern. Im April geht es weiter mit dem Ostermarkt. „Wir haben für 2020 einige spezielle Themenmärkte geplant. Darunter der Ostermarkt, im August wieder der Summer in the City, und im Dezember gibt es den Nikolausmarkt“, blickt Mitorganisator Tim Eisenblätter voraus. Zu den Themenmärkten sind dann auch spezielle Aktionen geplant, die kurz vorher bekannt gegeben werden.

Händler und Aussteller gesucht

Außerdem suchen die Organisatoren des Feierabendmarktes weiterhin Gruppen und Händler, die an den Ständen ihre Angebote unterbreiten möchten. „Auch Vereine, Schulen und Künstler sind uns herzlich willkommen“, so Eisenblätter. Melden können sich Interessierte beim Organisationsteam von der Vinothek Christho, Bismarckstraße 27 in Wetter.