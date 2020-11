Den Blätterdieben in Esborn auf der Spur

Esborn. Die Volmarsteiner Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz widmet sich in ihrer heutigen Grünschnabel-Serie dem Tatort Wald.

Jedes Jahr aufs Neue ereignet sich in unseren Wäldern ein mysteriöser Fall. Jeden Herbst werfen die Bäume ihre Blätter auf den Boden. Doch wohin verschwindet all das Laub aus den Vorjahren? Wird es gestohlen? Kommissar Waldlust ging dem Fall nach. Tatort Wald.

Mit einer Lupe bewaffnet, machte er sich in Esborn auf in den Wald und traf dort auf einen Fuchs. Womöglich ein Zeuge? Auf die Frage nach dem Verbleib der Blätter, rümpfte dieser jedoch seine Nase, zuckte die Schultern und verschwand wieder in seinem Bau. Da sah Kommissar Waldlust in einer Baumkrone ein Eichhörnchen. Vielleicht hat das ja etwas gesehen. „Halt, Polizei!“ rief er. Das Eichhörnchen stand kerzengerade. „Was habe ich getan?“ fragte es. Nachdem der Kommissar sein Anliegen erläutert hatte, beteuerte es seine Unschuld, versprach nichts gesehen zu haben und machte sich wieder an die Wintervorräte. Kommissar Waldlust dachte nach. „Warum die Besitzer des Diebesguts nicht direkt fragen?“ So sprach er die Esborner Bäume auf den bislang kniffligsten Fall an. „Natürlich wissen wir, was mit den Blättern passiert. Aber du hast alles dabei, um die Antwort selber herauszufinden“, lautete ihre Antwort.

Alles dabei? Kommissar Waldlust betrachtete die Lupe in seiner Hand. Also gut. Er kniete sich ins Laub und hielt die Lupe direkt über den Waldboden. Was er sah, ließ ihn staunen: Asseln, kleine Spinnen, Würmer, Tausend- und Hundertfüßler und Regenwürmer schienen sich über die Beute herzumachen. Er beobachtete das bunte Treiben quasi auf frischer Tat. Plötzlich schaute ihn eine Assel durch die Lupe direkt an. Was er wolle, fragt sie. „Das frage ich euch!“ sagte er mit strenger Stimme. „Ich werfe euch Diebstahl vor. Was habt ihr gemacht? Wo sind die alten Blätter?“ „Wir tun nur unsere Arbeit“, antwortete die kleine Assel irritiert. „Weiter!“ Waldlust zückte den Block.

Der Tathergang

Mittlerweile von anderen schaulustigen Asseln umringt, schilderte sie den Tathergang: „Blätter haben eine dicke Haut, die sie vor der Sonne schützt. Wenn ein Blatt auf dem Boden liegt, machen sich Milben und Springschwänze ans Werk und fressen diese auf. Damit öffnen sie das Blatt für weitere Tiere, wie z.B. Fliegenlarven, die dann auch am Blatt knabbern. Wenn diese satt sind und das Blatt liegen lassen, hat es kleine Löcher, weshalb man auch von Fensterfraß spricht. Anschließend freuen sich die etwas größeren Tiere und fressen die durch die Vorarbeiten entstandenen, weichen Blattteile auf. So wie wir. Danach ist von dem Blatt nur noch das Gerippe zu sehen, Skelettfraß eben. Alle am Verwesungsprozess beteiligten Mitarbeiter hinterlassen auch Exkremente. Kleinstlebewesen zersetzen dieseHinterlassenschaften genauso wie die noch bestehenden Blattfetzen. Dabei handelt es sich um Pilze und Bakterien. Durch diesen Vorgang wird ein Blatt zu wertvoller Nahrung und zum Bodendünger.“ „Dann wurden die Blätter nicht gestohlen?“ „Nein“, so die eindeutige Antwort der Assel.

Zurück in der Dienststelle, sprachen seine Kollegen Kommissar Waldlust auf seine ganztägige Abwesenheit an. Aus Sorge, man könne ihn verlachen, sagte er: „Ich verhörte die Angestellten des ortsansässigen Entsorgungsbetriebs im Wald. Dieser beschäftigt zig Milliarden Mitarbeiter. Und das nicht nur in Esborn. In allen Wäldern unserer Stadt. Daher hat es etwas gedauert.“

Die Autorin Janina Peitz schreibt seit einigen Monaten die Serie Grünschnabel für die Lokalzeitung. Darin erklärt sie kindgerecht, was in der Natur vor sich geht.