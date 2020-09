Das war überfällig

Das war eigentlich längst überfällig. In anderen Städten bieten Gastronomen seit vielen Jahren gemeinsam unterschiedliche Aktionen an, um Besucher in die Lokale zu locken. Bestes Beispiel ist das Menü-Karussell in Dortmund. Doch allein ein Blick auf die Speisekarte zeigt, Wetters Gastronomen müssen sich hinter der Großstadt nicht verstecken. Ganz im Gegenteil: Die Vielfalt der angebotenen Speisen und – meiner Erfahrung nach – auch die Qualität, sprechen für sich. Bleibt zu hoffen, dass die Aktion Erfolg hat, viele Gäste anzieht und dann nicht einmalig bleibt.

