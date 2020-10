Das ungewöhnliche Leben der gewöhnlichen Stechpalme

Der Ilex, im Deutschen auch Stechpalme, Winterbeere oder Stechhülse genannt, ist ein optisch reizvolles Formgehölz, vor allem wenn es im Winter seine leuchtend roten Beeren zur Schau stellt. In England und Amerika wird die Stechpalme traditionell als Weihnachtsdekoration genutzt. Allerdings sind Blätter und Früchte stark giftig, daher ist im Umgang mit den Pflanzen Vorsicht geboten. Das Bild entstand im Wald am Schlebusch in Grundschöttel.

Dekorativer Busch, dornige Blätter: Auch Wetteraner und Herdecker kennen die gewöhnliche Stechpalme. Umweltpädagogin Janina Peitz stellt sie vor.

Platane, Linde oder Ahorn. Seit Wochen steht mittwochs in der Zeitung was von sommergrünen Bäumen, die unser Stadtbild zieren. Einigen von ihnen geht es einigermaßen, den meisten weniger gut. Der Klimawandel setzt allen zu. Und das nicht nur den großen mit Kronen versehenen Majestäten im Wald, sondern auch den etwas kleineren Bäumen, den Hecken sowie Sträuchern am Wald- oder Straßenrand. Genau diese möchte ich heute repräsentieren.



Als Vertreter einer weltweit artenreichen Familie bin nur ich in unseren Breitengraden heimisch geworden und bewohne nahezu jeden Nadel- und Laubwald unserer Stadt, wenn er mir einen eher sauren und humusreichen Boden bietet. Die milder werdenden Temperaturen führen sogar zu einer Verschiebung meiner Verbreitungsgrenze in nordöstliche Richtung. Mein Name beinhaltet leider zwei negativ behaftete Attribute, die euch von meinen Besonderheiten ablenken könnten. Es war imageschädigend, als man mich „gewöhnliche Stechpalme“ taufte. Okay, die meisten meiner ledrigen, dunkelgrünen Blätter stechen, da sie dornig gezähnt sind.





Aber gewöhnlich bin ich ganz und gar nicht. Ich gehöre zur Pflanzengattung Ilex, und Stechpalmen haben eine lange Tradition. Vielleicht liegt es an meinem schweren, grünlichen Holz, aus dem sich bereits Goethe einen Wanderstock schnitzte. In der Winkelgasse kaufte sich Harry Potter sogar seinen Zauberstab aus dem Holz einer Stechpalme. Druiden schworen auf die abschreckende Wirkung meiner Blätter vor bösen Geistern. Im Mittelalter platzierten Menschen Zweige an der Tür, um sich vor Unheil zu schützen. Heute werden meine immergrünen Äste gern für Dekoration verwendet. Da ich zu Beginn des 20. Jahrhunderts regelrecht geplündert wurde, stellte man mich 1935 unter Naturschutz.







Wer mich kennt, weiß, dass ich mich als ein- bis mehrstämmiger Großstrauch, der mehrere Meter hoch wachsen und mehrere hundert Jahre alt werden kann, nicht verstecken muss. Wir Ilex-Pflanzen sind zweihäusig, d.h. wir tragen entweder männliche oder weibliche Blüten. Wer sich an unseren roten Beeren erfreuen will, muss also zwei Sträucher entsprechenden Geschlechts pflanzen. Unsere Blüten öffnen sich im Mai/Juni und sitzen in den Blattachseln. Die roten Früchte bleiben den Winter über am Strauch und dienen den Vögeln als wertvolle Futterquelle. Sie enthalten vier Steinkerne, auch Samen genannt, die von Amseln, Rotkehlchen und & Co. aufgefuttert und andernorts ausgeschieden werden. Die Verbreitung per Samentransport durch Vögel wird als Ornithochorie bezeichnet. Ihnen schaden die Giftstoffe unserer Beeren nicht. Menschen sollten auf den Verzehr jedoch in jedem Fall verzichten. Was meine Blätter angeht, wird von Blattdimorphismus gesprochen, da ich zwei Blattformen an einer Pflanze trage – dornige und glattrandige. Alles andere als gewöhnlich, oder?





Ihr Ilex Aquifolium, Standort Bismarckstraße/Lutherkirche, Wetter.