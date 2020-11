Das kleine Weihnachtswunder im Herdecker Hotel

„Viele Traditionen werden in unserem Haus gelebt, zu Weihnachten haben wir seit langer Zeit eine Tradition mit Herz! Wir wussten dieses Jahr nicht, ob wir wieder einen Wunschbaum für das Agnesheim Hagen aufstellen können, da wir durch Covid 19 leider keine touristischen Gäste begrüßen dürfen, Tagungen und Seminare können nur mit wichtigem Grund stattfinden und auch viele unserer Stammgäste dürfen nicht bei uns Essen gehen, die uns beim Erfüllen der Wünsche immer tatkräftig unterstützt haben.







Wir haben uns trotz Corona und Kurzarbeit für einen Wunschbaum entschieden, denn die Kinder können am wenigsten dafür und haben es verdient, ein Geschenk an Weihnachten zu bekommen. Als wir dann bei der Planung waren, wie wir es machen um alle Wünsche zu erfüllen, bekamen wir eine Nachricht von einem unserer Partner aus Herdecke, der uns dieses Jahr dabei helfen möchte! Durch einen Bekannten wurde die Firma Dörken auf unseren Baum aufmerksam und heute war auch prompt Hans-Georg Kollotzek Mitglied es Betriebsrates im Hotel, der viele Wünsche vom Baum gepflückt hat und uns damit unterstützt. So werden Kinderaugen trotz Corona an Weihnachten glänzen.







Jetzt überlegen wir nur noch, wie wir unser Gänseessen gestalten können. Eigentlich bieten wir den Kindern des Agnesheims, die an den Feiertagen nicht zuhause feiern können, an Heiligabend immer ein gemeinsames Gänseessen an. Das wird jetzt unter Coronabedingungen schwierig, aber ich bin fest davon überzeugt, dass uns auch dafür etwas einfallen wird. Denn wie gesagt, die Kinder können am wenigsten etwas für die Situation.





Und mit der großartigen Unterstützung von Dörken werden zumindest schon einmal die Wünsche erfüllt. Da soll es am Gänseessen nicht scheitern. Es gibt sie doch, die kleinen Weihnachtswunder…“