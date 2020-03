Coronavirus: Veranstaltungen in Wetter und Herdecke abgesagt

In ganz Deutschland werden derzeit Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt, logischerweise auch in Wetter und Herdecke.

Wetter/Herdecke. Am Freitagmorgen trafen etliche Mails in der Lokalredaktion ein. Veranstalter sagen ihre Termine in Wetter und Herdecke wegen des Coronavirus ab.

Die Liste der Veranstaltungen, die wegen des Coronavirus abgesagt werden, wird immer länger. Dabei gab es schon eine ganze Reihe von Hinweisen aus Wetter und Herdecke. Am Freitag erfuhr die Lokalredaktion von diesen Terminen, die in Kürze ausfallen. Den Text aktualisieren wir fortlaufend.

WETTER

Gedenken Kapp-Putsch

Die am morgigen Samstag, 14. März, geplante Gedenkveranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der Niederschlagung des Kapp-Lüttwitz-Putsches im Veranstaltungszentrum an der Bahnhofstraße wurde aufgrund einer möglichen Gefährdung durch das Coronavirus abgesagt. Aufgrund der aktuellen Situation und dem Appell der Bundesregierung sieht die Stadt Wetter als Veranstalter keine Möglichkeit, die Gedenkfeier am Samstag durchzuführen. Die Stadt hat sich diese Entscheidung nach eigenen Angaben nicht leicht gemacht, hofft aber auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Wenn ein Ersatztermin feststeht, wird dieser bekannt gegeben.

Klezmer-Konzert

Das angekündigte Klezmerkonzert der Gruppe Lewone am 15. März im Gemeindehaus der Ev.-luth. Kirchengemeinde muss ausfallen. Das Konzert wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Auch die Kirchenchorprobe am Montag, 16. März, findet laut Kirchengemeinde in Wetter nicht statt.

Konzert „Spring Bass“

Nach Rücksprache mit dem Presbyterium und dem lokalen Ordnungsamt mussten sich auch die Organisatoren des Konzerts „Spring Brass“ den Angaben zufolge schweren Herzens dazu entschließen, das Konzert am 22. März in der Lutherkirche offiziell abzusagen.

SPD-Frauen gegen rechts

Die Veranstaltung am Samstagvormittag, 14. März, auf dem Marktplatz in Wetter wird wegen der Coronavirus-Ansteckungsgefahr abgesagt. Mit dieser Absage möchten die SPD-Frauen dazu beitragen, Sozialkontakte zu reduzieren damit die Verbreitung des Virus verlangsamt wird. Es sei notwendig, in dieser kritischen Situation Mitverantwortung für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu übernehmen. Diese Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

TGH Wetter

Aussetzung des Trainingsbetriebes der TGH Wetter! Aufgrund der aktuellen Lage um den Corona Virus, hat sich die TGH Wetter entschlossen, den Trainingsbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen. Diese Maßnahme wird bis nach den Osterferien bestehen. Danach wird entschieden, wie es weiter geht. Auch die Geschäftsstelle bleibt geschlossen. „Wir sind aber während der Geschäftszeiten telefonisch erreichbar“, so der Verein. „Wir wünschen unseren Mitgliedern alles Gute und viel Gesundheit. Wir freuen uns nach der Krise alle wieder beim Training begrüßen zu können.“

St. Liborius

Das Coronavirus trifft auch die Senioren und Seniorinnen der Kfd St. Liborius. Die Zusammenkunft „Ich bin mal Weg, ein Pilgerweg“ am Mittwoch, 18. März, findet daher nicht statt. „Wir wollen und können die etwas geschwächten und die gefährdeten Gemeindemitglieder und Gästen der Gefahr durch den Coronarvirus nicht aussetzen. Es tut uns leid, diese Vorsichtsmaßnahme zu treffen. Wir werden diesen Nachmittag zu einem späteren Zeitpunkt nachholen“, heißt es in der Mitteilung.

VdK

Der VdK-Ortsverband Wetter sagt seine Jahreshauptversammlung, die für Samstag, 14. März, in der Elbschehalle geplant war, ab.

HERDECKE

Theater ne’ah

Die Theatergruppe der evangelischen Kirchengemeinde Herdecke hat nun alle drei Vorstellungen auf unbestimmte Zeit verschoben. Die waren im Ruhrfestsaal geplant für den 15. März (Premiere) sowie 21. und 28. März.

Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung Herdecke bittet vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Coronavirus alle Bürgerinnen und Bürger darum, die persönlichen Besuche in der Stadtverwaltung auf das absolut notwendige und dringliche Maß zu beschränken. „Sie können aktiv dazu beitragen, das mögliche Ansteckungen vermieden und somit die Ausbreitung des Virus so gut es geht verhindert bzw. verlangsamt wird. Wir bitten Sie darum, wirklich nur in dringenden Fällen die Stadtverwaltung aufzusuchen“, so Pressesprecherin Lena Siegel. Alternativ sollen Bürgerinnen und Bürger auf den Online- und den Telefonweg ausweichen, um ihre Anliegen zu klären. Die Dienstleistungen der Stadtverwaltung stehen auch weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung.

SPD Ende

Der SPD-Ortsverein Herdecke-Ende sagt seine für Dienstag, 17. März, angesetzte Jahreshauptversammlung aufgrund der jetzigen Sicherheitslage durch das Coronavirus ab. Der Vorstand kann es demnach nicht verantworten, dass sich Genossen infizieren. Wann die Jahreshauptversammlung nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Café Vergissmeinnicht

Das Café Vergissmeinnicht wird bis Ostern aus aktuellem Anlass (Coronarvirus) erst einmal aussetzen.

Gemeinschaftskrankenhaus

Im Gemeinschaftskrankenhaus finden vorerst keine öffentlichen Veranstaltungen mehr statt. „Diese Entscheidung wurde schweren Herzens getroffen.“ Jedoch stehe der Schutz der Patienten, Besucher und Mitarbeitern vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 an erster Stelle. Darüber hinaus ist der Speisesaal bis auf Weiteres nur noch für Mitarbeiter geöffnet.

Das Lädchen PurPur im Gemeinschaftskrankenhaus lässt seinen Ausverkaufstag an diesem Samstag ausfallen. Der Laden hat aber trotz der beschränkten Besuchsbedingungen des Krankenhauses weiterhin zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Kolpingfamilie Herdecke

Der für Mittwoch, 18. März, 15 Uhr, vorgesehene Vortrag „Zu Besuch beim Bamberger Reiter“ fällt aus und wird auf einen späteren Termin verschoben. Es findet somit kein Treffen statt. Die Absage gilt als Vorsichtsmaßnahme wegen Coronarvirus.

E-Bike Kurs für Senioren

Aufgrund der Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts zu dem Corona-Virus und Großveranstaltungen hat sich die Stadt Herdecke frühzeitig dazu entschlossen, den geplanten E-Bike-Kurs für Senioren am Dienstag, 31. März, am Vereinsheim des TSV Herdecke abzusagen.

Evangelische Kirchengemeinde Ende

Das Gemeindebüro bleibt ab Montag, 16. März, für den Publikumsverkehr aufgrund der aktuellen Lage (Coronavirus) bis auf Weiteres geschlossen. Mitarbeiter der Gemeinde sind während der Bürozeiten telefonisch und per Email (gemeindeamt@ev-kirche-ende.de) erreichbar: Telefon: 02330/72718 Gemeindeamt, 02330/8032894 Friedhofsamt.

Offenes Singen im Pub

Veranstalter Klaus Weißbach hat das für Freitag, 13. März, geplante offene Singen im Pub The Shakespeare, Hauptstraße 38, kurzfristig abgesagt.

Evangelische Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr

Die EEB stellt die Kurse, die aktuell für Senioren angeboten werden, bis auf Weiteres ein.