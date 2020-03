Coronavirus: In Wetter und Herdecke ist fast alles abgesagt

Wetter/Herdecke. Es hagelt weiter Absagen. Das Coronavirus wirkt sich auf weitere Veranstaltungen in Wetter und Herdecke aus. Hier ein Überblick vom Wochenende.

Nach der Absagenflut am Freitag (hier noch zuvor abgesagte Termine in Wetter, hier der erste Überblick für Herdecke) haben am Wochenende weitere Veranstalter in den beiden Ruhrstädten ihre Termine widerrufen bzw. verschoben.

HERDECKE

TuS Ende

Der Vorstand hat laut Mitteilung beschlossen, den gesamten Sportbetrieb aller Abteilungen bis zum Ende der Osterferien (17. April) einzustellen. Dies sei nicht nur eine unumgängliche Folge der Schul(hallen-)schließungen, sondern diene auch zur Unterstützung der allgemeinen Präventionsmaßnahmen. Die Geschäftsstelle ist ebenfalls ab sofort bis zum 17. April für den Publikumsverkehr geschlossen, jedoch weiter per Telefon (02330/71263) und E-Mail erreichbar.

AWO

Die AWO Ende hat entschieden, die Begegnungsstätte ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres zu schließen: „Es ist uns wichtig, die Gesundheit der Senioren zu schützen.“ Es fallen bis auf Weiteres die Grupppennachmittage am Montag, Dienstag und Freitag sowie der AWO-Altenclub am Mittwoch und sowie am Donnerstagabend aus.

VdK

Der Vorstand des Sozialverbands (Ortsverband Herdecke) hat in einer Telefonkonferenz einstimmig beschlossen, die Jahreshauptversammlung am Samstag, 28. März, abzusagen. Unter Hinweis auf die Corona-Gefahren hält es der Ortsverband für geboten, die Jahreshauptversammlung zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen. Gerade bei den Mitgliedern des VdK handele es sich überwiegend um ältere Personen, teilweise auch mit Beeinträchtigungen, die besonders gefährdet sind. „Wir wollen unsere Mitglieder schützen und nicht unnötig Gefahren aussetzen.“

Beratung bei Haus und Grund

Die für Dienstag, 17. März, vorgesehene Rechtsberatung fällt krankheitsbedingt aus. Der Termin wird nachgeholt am Dienstag, 24. März. Im Hinblick auf die Corona-Krise hat der Vorstand vorsorglich beschlossen, die Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit zu vertagen.

Wetterleuchten

Der Verein schließt den Treffpunkt in Herdecke ab Montag, 16. März, voraussichtlich bis Mitte April. Dieser ist weiterhin telefonisch erreichbar: 02330 / 89 15 571

WETTER

Seniorenklub

Aufgrund der Corona-Epidemie fallen die Treffen des städtischen Seniorenklubs Wetter-Wengern bis zum 15. April aus. Die Fahrt nach Ennepetal ins Hülsenbecker Tal fällt ebenso aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

MGV 1864 Wengern

„Leider ist die Situation ernst“, schreibt der Männergesangsverein. Deshalb hat der Vorstand die Proben der Chöre bis zum 21. April abgesagt. Auch die Veranstaltung „Tag des Liedes“ am 26. April in der Elbschehalle ist abgesagt. Der Vorstand will am 17. April die Situation neu bewerten.

Ev. Kirche Wetter

Die Gemeindekreise der ev.-luth. Kirchengemeinde fallen bis zum Ende der Osterferien aus. Die Gemeindeglieder werden gebeten ihre Besuche im Gemeindebüro auf das Nötigste zu beschränken. Dringliche Angelegenheiten können auch gerne telefonisch geklärt werden.

Wetterleuchten.

Der Verein schließt seine Kontakt- und Beratungsstelle in Wetter ab Montag, 16. März, voraussichtlich bis Mitte April. Zu den bekannten Öffnungszeiten sind Mitarbeiter vor Ort und können dort die Telefonate annehmen: 02335 / 84 96 72.

Heimatverein

Die für Dienstag, 17. März, anberaumte Mitgliederversammlung entfällt. Die Heimatstube bleibt aufgrund der aktuellen Gefährdungslage ab sofort bis auf Weiteres geschlossen.

Freie ev. Gemeinde Schöntal

Bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen der Gemeinde abgesagt, das betreffe auch die Gottesdienste, Gemeindegruppen (zum Beispiel für Senioren) und den Nachmittagstreff „Kaffeepause“.

Die Grünen

Die Partei sagt bis Ende April alle öffentlichen Veranstaltungen und Fraktionssitzungen ab. Die Grünen bleiben telefonisch per Anrufbeantworter und per Mail erreichbar. Auch die für den 23. März geplante Listenwahlversammlung werde verschoben (die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet am 16. Juli, so dass noch Spielraum bleibe).

FDP

Alle Parteiveranstaltungen und Fraktionstermine fallen bis mindestens einschließlich 19. April (inklusive Ortsparteitag am 2. April) aus. Der Parteitag soll für einen geeigneten Zeitpunkt neu terminiert werden.