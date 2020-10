Corona: Zukunftslösungen für Pandemien aus Herdecke

Als Dr. Sascha Rolf Lüder vor zwei Jahren sein Buch „Konturen einer Gesundheitssicherheitspolitik“ vorstellte, ahnte noch niemand etwas von Corona. Der gebürtige Herdecker und Leiter des Verbindungsbüros des Deutschen Roten Kreuzes bei Landtag und Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, unterstreicht darin die Rolle ehrenamtlicher Helfer und mahnt eine Neuausrichtung der Gesundheitspolitik an: Es gelte, einen Plan für eine adäquate Gesundheitsversorgung der Menschen im Falle einer Krise oder Katastrophe zu entwickeln. Als eine solche galt zu der Zeit in erster Linie noch ein bewaffneter Konflikt.

Nun hat der 49-Jährige ein neues Buch herausgebracht. Es trägt den Titel „Gesamtverteidigung in Gefahr!? Auf dem Weg zu einer Gesundheitssicherheitspolitik“ und enthält „schwerpunktmäßig Beiträge über die Corona-Pandemie und Lösungen für die Zukunft“.

Pandemie offenbart Lücken

Im Gespräch mit der Redaktion macht Sascha Rolf Lüder vorab seine Position deutlich: „Man muss Gesundheit und Sicherheit zusammen beziehungsweise vernetzt sehen. Die beiden Bereiche überlappen sich. Das macht Corona gerade sehr klar.“ Offenbart habe die Pandemie zudem die Bedeutung des Ehrenamts: „Auf Massentests in Zelten wie in Herdecke am Bleichstein haben wir uns vorbereitet. Kurzfristig kann man sowas auch nur mit Ehrenamtlichen wuppen.“ Aber eben nur kurzfristig. Dann sei zu Beginn der Pandemie mit dem Mangel an Schutzausrüstungen eine Lücke im System deutlich geworden, die es zu schließen gelte: „Aus der gegenwärtigen Situation müssen langfristige Strategien entwickelt werden, damit wir für künftige Pandemien gewappnet sind.“ Das betreffe die Bevorratung etwa mit Schutz- und Hygieneartikeln wie auch die Herstellung derselben. Klar bezieht Lüder in dem Buch auch Stellung für das föderalistische System, für „starke und handlungsfähige Länder und Kommunen“. Wie wichtig diese Ebenen, die Städte und Kreise, Bürgermeister und Ländräte seien, habe sich ganz deutlich bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen gezeigt: „Die Stärke bei der Bekämpfung der Pandemie waren ganz klar starke Städte, starke Kreise, starke Länder.“

Gesundheitssicherheit – dieses Thema friste in der öffentlichen Wahrnehmung für gewöhnlich ein Schattendasein und man nehme Gesundheitsdienstleistungen und ihren hohen Standard als selbstverständlich wahr. Darauf hatte Jana Schimke, Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, unlängst bei der Präsentation des Buches im Berliner Konrad-Adenauer-Haus verwiesen.

Die übliche Verdrängung

Die Möglichkeit eines schweren Unglücks mit einer hohen Anzahl an Betroffenen werde gerne verdrängt, so Jana Schimke weiter. „So etwas passiert uns nicht“, zitierte die Parlamentarierin ein verbreitetes Motto. Dabei gehe es den Herausgebern des Buches durchaus nicht nur, so ihre Einschätzung, um das Krisenmanagement während einer Pandemie und die gesundheitliche Versorgung in diesem Kontext, sondern um die Erfordernisse einer guten Gesundheitsversorgung für Jedermann in Alltag, Katastrophe und bewaffnetem Konflikt.

Bedeutung des Ehrenamts

In diesem Zusammenhang hatte Sascha Rolf Lüder bereits bei der Buchpräsentation in Berlin betont, dass die Leistungsfähigkeit des deutschen Systems nur möglich sei, weil etwa 1,7 Millionen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ihre Zeit, Engagement und Herzblut für die Sache einbrächten. Die „Durchdringung der Gesellschaft mit kompetenten Akteuren“, ob organisiert in den anerkannten Hilfsorganisationen oder als spontane Helferin oder Helfer, sei ein zentraler Pfeiler der Hilfeleistung in Notlagen.

Zur Person

Sascha Rolf Lüder studierte nach dem Abitur an der Friedrich-Harkort-Schule in Herdecke Jura an der Ruhr-Universität Bochum und an der University of Cambridge; 1996 bis 1998 juristischer Vorbereitungsdienst in NRW und Brüssel, 1998 zweite juristische Staatsprüfung in Düsseldorf, 2004 Promotion an der Ruhr-Uni.

Lüder arbeitete u.a. als Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Uni, als Referent beim Generalbevollmächtigten der Johanniter bei der EU in Brüssel und Leiter des Arbeitsfeldes Internationale soziale Arbeit im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt. Von ihm stammen Schriften und Vorträge zum rechtlichen und politischen Umfeld der Erbringung von gemeinwohlorientierten Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen sowie zur Mitwirkung in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene.

Zum Buch

Das Buch „Auf dem Weg zu einer Gesundheitssicherheitspolitik“ ist das vierte gemeinsame Buch von Dr. Sascha Rolf Lüder und Björn Stahlhut. Stahlhut ist Grundsatzreferent im DRK-Generalsekretariat und Oberstleutnant der Reserve im Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr.

Es ist im Berliner Wissenschafts-Verlag erschienen und enthält u.a. Beiträge von Herbert Reul, Minister des Innern des Landes NRW, und den nordrhein-westfälischen Bundestags- und Landtagsabgeordneten Sebastian Hartmann, Dr. Christos Katzidis und Thomas Schnelle.