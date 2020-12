Pflegekräfte sind mittlerweile geübt mit einem PCR-Test. Das jeweilige Ergebnis nach einem solchen ist entscheidend dafür, ob jemand in Quarantäne muss oder nicht.

Verordnung Corona: Wann muss jemand im Ennepe-Ruhr-Kreis in Quarantäne

Ennepe-Ruhr. Corona: Laut Ennepe-Ruhr-Kreis gelten in ganz Nordrhein-Westfalen einheitliche Vorgaben für eine Quarantäne. Hier die wesentlichen Aspekte.

In ganz Nordrhein-Westfalen gelten für die Corona-Quarantäne jetzt identische Regelungen. Darauf weist der Ennepe-Ruhr-Kreis hin. Die Grundlage dafür liefere die Landesregierung mit einer entsprechenden Verordnung. Sie definiert die Quarantänepflicht in den meisten Fällen so, dass diese unmittelbar und automatisch und damit auch ohne Schreiben des Gesundheitsamts gilt.

Im Einzelnen heißt es: Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen einem PCR-Test unterzogen haben, müssen bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses in Quarantäne. Wer ein positives PCR-Testergebnis erhält, muss zehn Tage in Quarantäne, gerechnet ab Tag der Testvornahme. Nach Ablauf der zehn Tage endet die Quarantäne nur, wenn der Betroffene mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.

Meldepflicht beim Gesundheitsamt

Auch zu beachten: Wer mit positiv Getesteten im gleichen Haushalt lebt, muss ebenfalls automatisch in Quarantäne. Diese Quarantäne dauert in der Regel 14 Tage. Eine Verkürzung ist nur bei Symptomfreiheit und mit einem negativen Test ab dem zehnten Tag möglich.

Wissenswertes zum PCR-Test Das klassisches PCR-Testverfahren weist Erbgut des Coronavirus nach. Für den Abstrich wird Material aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum benötigt. Nach der Entnahme werden die Proben an entsprechende Labore geschickt, die mithilfe empfindlicher molekularer Tests das Virusmaterial nachweisen können.

Ein PCR-Test wird auch sicherheitshalber immer dann nachgeschoben, wenn ein so genannter Schnelltest (PoC-Antigen-Test) positiv ausgefallen ist.

Bei Symptomen besteht eine Meldepflicht beim Gesundheitsamt. Infizierte sind zudem verpflichtet, Personen, zu denen sie bis zu vier Tage vor dem Coronatest engen Kontakt hatten, selbst zu informieren. Diesen Kontaktpersonen wird geraten, sich zu isolieren und mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufzunehmen. In Gesprächen mit Positiv-Getesteten klären die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes alle Einzelheiten rund um Quarantäne, Verhaltensweisen und Kontaktpersonen. In Telefonaten mit den Kontaktpersonen wird überprüft, ob und wie lange sie in Quarantäne gehen müssen. Zudem wird stets geklärt, ob gegebenenfalls noch weitere Kontaktpersonen zu berücksichtigen sind.

Bußgeld von bis zu 25.000 Euro

Diese NRW-Verordnung ersetzt die für den EN-Kreis seit Mitte November geltende Allgemeinverfügung. „Die Verordnung des Landes ist auch ohne individuelle Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt rechtlich verbindlich. Dennoch erhält jeder Betroffene von uns zusätzlich und während der bereits laufenden Quarantäne ein entsprechendes Schreiben. Damit ist es beispielsweise leichter, den Anspruch auf Lohnfortersatz zu begründen“, so Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein. Personen, die sich in Quarantäne befinden, dürfen keinen Besuch empfangen und sollten den Kontakt mit Personen, auf deren Unterstützung sie angewiesen sind, auf ein Minimum beschränken. Können diese Kontakte nicht ganz vermieden werden, ist mindestens eine Alltagsmaske zu tragen.

Wer dies missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro.