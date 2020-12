Corona und Weihnachten: Geschenkaktion für Krankenhäuser

AGL-Geschäftsführerin Josephine Hagemann möchte mit ihrem Team im Schöllinger Feld in Volmarstein Bürger ermutigen, in der schwierigen Zeit Krankenhaus-Mitarbeitern etwas zu schenken.

Volmarstein. Corona und Weihnachten: Die Firma AGL in Volmarstein um Josephine Hagemann will mit einer Geschenkaktion die Arbeit in Krankenhäusern würdigen.

In der 2020 besonders anstrengenden Vorweihnachtszeit haben viele das eigene Umfeld im Visier. Lockdown, Kinderbetreuung oder Geschenke für Heilig Abend – nachvollziehbare Schwerpunkte. Geschäftsfrau Josephine Hagemann möchte den Blick weiten und startet eine Spendenaktion.

„In Corona-Zeiten und gerade an Weihnachten sollten wir dem Krankenhaus-Personal viel Wertschätzung zu teil werden lassen“, sagt die Geschäftsführerin des Gastronomie­-Ausstatters AGL in Volmarstein. „Während die Mehrheit der Bevölkerung an den Feiertagen zur Ruhe kommen kann, müssen Ärzte, Pflegekräfte und viele andere in den Kliniken weiterarbeiten. Ich finde, wir alle sollten diesen Einsatz würdigen, da die Mitarbeiter stets der Pandemie ausgesetzt sind.“

Präsente jeder Art willkommen

Als Zeichen der Anerkennung und zwecks Motivation ruft Josephine Hagemann eine Geschenkaktion unter dem Motto „Tue Gutes und rede drüber“ ins Leben. Die soll wie folgt ablaufen: Wer dem Krankenhaus-Personal (von A bis Z) in der nahen Umgebung etwas schenken möchte, kann ein Präsent oder mehr ab sofort und bis Freitag, 18. Dezember, bei der Firma AGL im Schöllinger Feld 34 in Volmarstein von 8 bis 17 Uhr abgeben. Ob Süßigkeiten oder Geld: „Was die Bürger und Teilnehmer an unserer Aktion den Mitarbeitern in den Kliniken als Geste geben wollen, sollen sie komplett selbst entscheiden“, sagt Hagemann.

Umsetzung mit Spediteur

Das AGL-Team will dann gemeinsam mit einem Spediteur dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeiten aus der Bevölkerung an die richtigen Stellen gehen. Geplant ist, dass die Orthopädische Klinik in Volmarstein, das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, das Marienhospital Witten und das „Mops“ in Hagen-Haspe Weihnachtsgeschenke über Volmarsteiner Vermittlung erhalten.

„Wir teilen das dann gerecht auf“, so die Geschäftsfrau. Hagemann ist auf die Resonanz gespannt und hofft, mit ihrem Aufruf für etwas Licht in den Krankenhäusern sorgen zu können.

Wer vor der Geschenkabgabe mit AGL in Kontakt treten möchte, ruft 02335/9757-0 an oder schreibt eine E-Mail (info@agl-gmbh.de).