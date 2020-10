Corona und Maske: Neue Sparkassen-Vorschrift zu Banküberfall

Wetter/Gevelsberg. Aus einem Erfahrungsbericht der Auszubildenden geht hervor, wie sich in der Sparkasse Gevelsberg-Wetter wegen Corona einige Bewertungen ändern.

Die heimische Sparkasse hat der Redaktion einen Erfahrungsbericht ihrer neuen Auszubildenden zugeschickt. Nun ja, in „normalen“ Zeiten hätte es dieser Text wohl nicht in die Zeitung geschafft. Doch angesichts der Corona-Pandemie enthält die ausführliche Mitteilung unterhaltsame Aspekte, wie sich aktuell Abläufe und Einschätzungen geändert haben.

So wie Umut Avsar wird in Corona-Zeiten keiner mehr seinen ersten Arbeitgeber finden: „Ich war mit meiner Klasse auf der Ausbildungsmesse. Der Stand der Sparkassen war größer und bunter als bei anderen Unternehmen. Das hat mich angesprochen. Dann habe ich meine Bewerbung abgegeben.“ Die Orientierungshilfen für den Weg in den Beruf gibt es nicht mehr Auge in Auge, Ausbildungsmessen finden heute über den Computer-Bildschirm statt. Und so freut sich Thomas Biermann, Vorstandsvorsitzender des heimischen Geldinstituts, dass seine neuen Auszubildenden für ihn als Arbeitgeber Werbung machen.

Anzug wie bei Hip-Hop-Vorführung

Los ging die Ausbildung mit der Verteilung der „Berufskleidung“. Rote Tücher für die Mädels – rote Krawatten für die Jungs. Daniel Blanck hat kein Problem, einen Anzug zu tragen: „Ich habe früher Hip-Hop getanzt. Da musste ich für einen Wettbewerb einen Anzug tragen. Darauf war ich so stolz, dass ich ihn auch in der Schule angezogen habe.“ Pelin Ercosman hat bei sich beobachtet, dass „ich auch privat häufiger zur weißen Bluse greife.“ Kleidung sei nun einmal ein Zeichen des Respekts vor dem Kunden.

Bevor sie den vor sich hatten, ging es aber erst einmal um Theorie. „Sicherheit zuerst“, heißt die Parole bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter. Das bedeutet: mit den Daten der Kunden entsprechend umgehen. Weiteres Thema: das Verhalten zum Beispiel bei Banküberfällen. Und da hat sich bei den Vorschriften einiges geändert. „163 Jahre musste Alarm geschlagen werden, wenn ein Maskierter den Kassenraum betreten hat. Jetzt ist es umgekehrt“, sagt der hiesige Sparkassen-Chef Thomas Biermann schmunzelnd.

Für die Azubis ging es schnell in die Praxis. „Nach einem Monat können wir schon relativ selbstständig arbeiten“, sagt Anna Kurz. Ihre Kollegin Diana Kotlar stimmt zu: „Zuerst habe ich immer einen Kollegen zum Kunden begleitet. Nach zwei Wochen habe ich aber bereits Daueraufträge selbst eingegeben.“

Noch etwas haben die neuen Auszubildenden demnach gelernt: Kunden sind „nette Menschen“ und suchen trotz aller Online-Möglichkeiten immer noch den persönlichen Kontakt zu „ihrer“ Bank. Kunden haben auch Verständnis mit Berufsanfängern, so Jan Philipp Meißner: „Ich vergleiche es immer mit der Rücksicht, die die Menschen haben, wenn sie das Fahrschulzeichen an einem Auto sehen.“ Keiner nehme es übel, wenn ein Berufsanfänger bei einem gestandenen Kollegen nachfrage. Diese Freundlichkeit werde auch zurückgegeben.

Auszubildende Diana Kotlar wiederum blickt zurück: „Ich war schon im Alter von sechs Jahren Kundin der Sparkasse, die Mitarbeiter haben mich immer freundlich behandelt. Selbst, wenn ich einmal eine falsche Pin-Nummer eingegeben habe.“

Zwei Stellen mehr 2021

Darüber freut sich nicht nur Ausbildungsleiterin Andrea Siggel, sondern auch Vorstandsvorsitzender Biermann. „Wir wollen auch im kommenden Jahr sieben Auszubildende – also zwei mehr als im Durchschnitt – einstellen“, sagt er.

Die Karriere-Chancen seien gestiegen: „Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen jetzt die Altersgrenze, mit der sie in den Ruhestand gehen können“, so Biermann. Bereits nach dem Jahreswechsel will die heimische Sparkasse die ersten Ausbildungsverträge für den Start im September 2021 abschließen.

Problem am Rathaus-Geldautomaten

Aktuell steht der Geldautomat der Sparkasse Gevelsberg-Wetter neben dem wetterschen Rathaus nicht zur Verfügung. „Technische Gründe“ werden auf einem Schild angeführt. Überraschend habe der Dienstleister für das Befüllen gewechselt werden müssen, teilt die Pressestelle der Sparkasse dazu mit. Mit Hochdruck werde an der Wiederinbetriebnahme gearbeitet.

Aus technischen Gründen steht der Geldautomat an der SB-Filiale am Rathaus in Alt-Wetter derzeit nicht zur Verfügung. Foto: Elisabeth Semme

Der Automat im Schatten des Rathauses ist der einzige sogenannte „Stand-alone“-Automat im Stadtgebiet von Wetter. Anders als beispielsweise die Geldautomaten in der Hauptstelle an der unteren Kaiserstraße kann er nicht von Sparkassen-Beschäftigen befüllt werden. Zur Disposition stehe der Standort Rathaus nicht.