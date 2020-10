Corona-Stillstand: Hagener verliert in Herdecke die Fassung

Herdecke/Wetter. Es war für den Angeklagten aus Hagen wohl eine schwere Zeit. Und doch hätte er im Corona-Lockdown wohl nicht so in Herdecke ausrasten dürfen.

Nichts in seinem Leben lief so, wie er es geplant hatte. Das machte den 33-jährigen Hagener aggressiv. Und da kam ihm der Mitarbeiter des Herdecker Ordnungsamtes gerade recht. Er beschimpfte und bedrohte den Mann, der lediglich die Einhaltung der Corona-Schutzverordnungen durchsetzen wollte, auf übelste Art. Vor dem Amtsgericht Wetter leistete er nun wenigstens Abbitte.

Die beiden Männer trafen am Mittag des 23. April offenbar im Bereich einer Sportanlage in Herdecke aufeinander. Sportplätze waren zur Zeit des Lockdowns tabu, und deshalb wies der Vertreter des Ordnungsamtes den Hagener an, sich dort zu entfernen. Das machte den 33-Jährigen wütend. Richtig wütend. Alle Aggressionen, die ohnehin in ihm schlummerten, brachen sich nun Bahn. „Ich spalte Dir den Schädel, Du Fettsack. Ich haue Dir die Fresse ein“, schleuderte er dem Fremden entgegen. Des Guten zu viel für den, der nur seine Arbeit machte. Er erstattete Anzeige.

Beleidigung und Bedrohung wurden dem Hagener nun in einem Prozess vor dem Amtsgericht in Wetter zur Last gelegt. Er räumte das Ganze ein, wobei er nicht müde wurde, immer wieder auf seine problematische Situation hinzuweisen. „Ich habe ihm das gesagt. Ich habe die Fassung verloren.“ Er habe in letzter Zeit viel Schlimmes erlebt, sei selbst Opfer einer Gewalttat geworden und habe durch die Verletzung seine Arbeit verloren.

„Ich hatte in letzter Zeit ziemlich viel zu schlucken.“ Existenzängste plagten ihn zumal er bald wieder Vater werde. Überhaupt: „Ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich habe mich mehrfach entschuldigt. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun sollte.“ Zudem habe er seine Drohung ganz gewiss nicht ernst gemeint: „Das war einfach heiße Luft.“ Und es sei ihm peinlich, wegen so etwas vor Gericht zu stehen.

Der betroffene Mitarbeiter des Ordnungsamtes: „Das waren nicht so schöne Worte – und ohne Respekt.“ Noch vor Ort habe er dem Angeklagten Gelegenheit gegeben, mit ihm zu sprechen und sich zu entschuldigen. Das habe der abgelehnt. Der Hagener zeigte nun Einsicht: „Im Nachhinein gebe ich Dir Recht.“ Auch nutzte er die Chance: „Es tut mir leid. Das war eine Kurzschlussreaktion.“

Lieber zahlen als Sozialstunden

Anklage und Gericht wollten ihm die Gelegenheit geben, das Ganze ohne Verurteilung aus der Welt zu schaffen. Gegen Ableistung von Sozialstunden sollte das Verfahren vorläufig eingestellt werden. Das lehnte der 33-Jährige aber ab. Er habe keine Zeit für Sozialstunden, er müsse sich um seine Familie kümmern. Lieber wolle er zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Denn die könne er dann in Raten abbezahlen. Seinem Wunsch wurde entsprochen: 30 Tagessätze à 15 Euro Geldstrafe. Dazu der eindringliche Rat von Richter Christoph Labenski: „Vielleicht sollten Sie beim nächsten Mal in sich gehen und die Sache auf sich beruhen lassen.“