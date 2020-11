Ein Foto aus nicht nur für Narren besseren Zeiten: Tim Eisenblätter, Präsident der Karnevalsfreunde Wetter in Bergmannskluft.

Karneval Corona: Närrische Zeit in Wetter startet im Internet

Wetter. Corona hat die Jecken in Wetter weise gemacht. Kostprobe gefällig? „Wer dieses Jahr keine Maske trägt, der ist wahrlich ein Narr!“

Mittlerweile schon üblich ist am 11.11. um 11.11 Uhr ein Empfang mit großem Gefolge und vielen Gästen. In diesem Corona-November muss den Karnevalsfreunden Wetter stattdessen ein kleines Video über Facebook und Instagram zur Saisoneröffnung reichen.

Tim Eisenblätter, Präsident der Jecken in Wetter, meldet sich darin von der Treppe des Rathauses mit der Botschaft zu Wort, dass diese Zeiten alles andere als eine „Superjeilezick“ sind und man sonst hier nicht vor der Tür steht, sondern im Rathaus mit vielen Gästen die Sessionseröffnung feiert. Der zweite Vorsitzende Horst de Haro und zwei weitere Mitglieder erklären, was bei den Karnevalsfreunden sofort klar war: „Karneval ganz oder gar nicht – ohne Schunkeln und Bützchen will man nicht feiern!“

Aber Karneval war und ist für den Verein mehr als Party und feiern. Daher haben sich die Karnevalsfreunde Wetter 2016 als gemeinnütziger Verein gegründet und wollen auch in der partyfreien Session diesem Zweck weiter nachgehen.

Jeck bis Aschermittwoch Bis Aschermittwoch wollen die Karnevalsfreunde im Rahmen der zugelassenen Möglichkeiten Spenden sammeln, „und vielleicht findet auch die ein oder andere Aktion ein bisschen anders als üblich statt.“

Bisher wurden die überschüssigen Erlöse und Einnahmen der Session immer gespendet, auch das Bürgermeisterwiegen diente nicht nur der Kamelle für den Kinderkarneval, sondern lieferte bisher auch immer Lebensmittel für den Brotkorb.

Die Botschaft der Jecken an die Wetteraner: „Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben und in der nächsten Session wieder zusammen feiern können, daher haltet Abstand und die Hygienevorschriften ein, tragt eine Maske – in diesem Jahr nicht zur Verkleidung, sondern zu Eurem und dem Schutz anderer. Denn wer dieses Jahr keine Maske trägt, der ist wahrlich ein Narr!“