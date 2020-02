Wetter/Herdecke. Die Situation in Wetter und Herdecke ist wie in derzeit den meisten Städten: Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Nachschub nicht in Sicht.

Die Nachfrage nach Mundschutz und Desinfektionsmitteln ist auch in Wetter und Herdecke hoch. So meldete sich ein Leser und erklärte, dass er privat aufgrund einer Pflegesituation auf diese Artikel angewiesen sei, in der Apotheke nun aber nichts mehr bekommen würde.

Schild im Fenster

Damit steht er nicht allein da. Eine stichprobenartige Umfrage unter den Apothekern und Drogeriemärkten in der Umgebung ergab: Es ist alles ausverkauft. Im Eingangsbereich der Feen-Apotheke hängt ein Schild: „Atemschutzmasken zur Zeit nicht verfügbar. Über einen Liefertermin können wir keine Aussage machen.“ Auch in der Goethe-Apotheke in Grundschöttel sieht es nicht anders aus. Mundschutz und Desinfektionsmittel gäbe es schon seit zwei Tagen nicht mehr, und trotzdem stehe das Telefon nicht still. Die Menschen seien besorgt.

Im Drogeriemarkt im Ruhrtalcenter ist das Desinfektionsmittel ebenfalls ausverkauft. Die Frage nach einem neuen Angebot können die Mitarbeiter auch nicht beantworten, da es sich um eine Einzelhandelskette handelt und der Drogeriemarkt in Wetter gar nicht selbst bestellt. Die Adler-Apotheke in Herdecke hat sogar versucht, den Großhändler zu umgehen und direkt beim Hersteller angefragt. Dort ist sie nun auf einer Warteliste. Informationen über die Lieferung der bestellten Waren gibt es nicht. Bei der Löwen-Apotheke in Herdecke zeigt der Großhändler sogar einen Defekt an, wenn versucht wird, die Ware zu bestellen.

Während Privatleute derzeit also keine Möglichkeit haben, sich zu versorgen, sieht sich das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gut versorgt. „Wir richten uns nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, der Weltgesundheitsorganisation und des Bundesministeriums", erläutert Sprecherin Alexandra Schürmann auf Anfrage. Sollte es zu einem Corona-Verdachtsfall kommen, könnte das Krankenhaus den Patienten isolieren.

Grippewelle momentan akut

Nötige Sanitätsmittel seien in ausreichender Form vorhanden. Unabhängig vom Coronavirus ist die Klinik noch mit der aktuellen Grippewelle beschäftigt. „Wenn wir Patienten mit Influenzaverdacht haben, werden sie schon immer isoliert. Das ist vollkommen unabhängig vom neuen Virus", erläutert Schürmann. Bei einem begründeten Verdacht würde dann auch auf Corona getestet werden. Das sei jedoch bisher nicht nötig gewesen.