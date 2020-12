Corona-Pandemie Corona in Wetter und Herdecke: Die Inzidenz für die Region

Wetter/Herdecke. Corona in Wetter und Herdecke: Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell? Hier gibt es die aktuellen Zahlen im Überblick.

Corona in Wetter und Herdecke: Hier finden Sie die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz, die das RKI täglich meldet. Die wichtigsten Corona-Daten und Neuigkeiten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es in unserem Newsblog .

Die Corona-Übersicht für NRW lesen Sie hier , den für Deutschland hier . Aktuell liegen die Werte im Ennepe-Ruhr-Kreis noch hoch, im roten Bereich. Wegen des Lockdowns gelten weiterhin strenge Maßnahmen. Alle Regeln im Überblick .

+++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: +++

Aktuelle Nachrichten aus Wetter und Herdecke im EN-Kreis

Unsere Lokalredaktion hält Sie bei der Entwicklung in Wetter und Herdecke auf dem Laufenden: Wie reagieren Behörden? Was bedeuten die Corona-Maßnahmen für das öffentliche Leben in den Städten im Ennepe-Ruhr-Kreis? Welchen Auswirkungen haben die Einschränkungen auf die Schulen oder die Wirtschaft? Wie ergeht es den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort?

Sie wollen keine Nachricht aus Wetter und Herdecke mehr verpassen? Auf der Stadtseite finden Sie stets die aktuellen Informationen .

Neuigkeiten zum Geschehen in den beiden Ruhrstädten und manches mehr veröffentlicht die Redaktion auch bei Facebook .