Corona-Fall am GSG: Klasse weitgehend weiter im Unterricht

Wetter/Herdecke. In Wetter gibt es einen Fall am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Der Ennepe-Ruhr-Kreis meldet zwei neue Höchstwerte bei Corona.

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter gibt es einen Corona-Fall unter den Schülern. Weil dort durchgängig Mund-Nasen-Schutz getragen und gut gelüftet wurde, muss das Gesundheitsamt nur wenige Kontaktpersonen in Quarantäne schicken. Für den Großteil der Klasse kann weiterhin Präsenzunterricht stattfinden. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist die erste Schule im Kreis mit einem positiven Corona-Befund nach den Herbstferien. Im Kreis müssen aber immer mehr Kitas ihre Türen vorübergehend für einzelne Gruppen oder komplett schließen, weil Kinder oder Erzieher positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Derzeit sind zwölf Einrichtungen betroffen, aktuell allerdings keine in Wetter oder Herdecke.

Die Zahl der Infektionen im Ennepe-Ruhr-Kreis ist innerhalb von 24 Stunden erstmals dreistellig gestiegen: 113 neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag (Stand: Freitag, 9 Uhr) führen zu aktuell 1840 bestätigten Infektionen im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 143,47 (Vortag 128,66). Damit gilt der Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin als Risikogebiet.

Weiter im Blick hat das Gesundheitsamt des Kreises das Seniorenhaus in Kirchende und das Seniorenheim Parkanlage Nacken. In beiden Herdecker Häusern gab es große Ausbrüche mit mehr als hundert Betroffenen und insgesamt zehn Todesfällen in Verbindung mit Corona. Im Seniorenzentrum Ruhr­aue sind nach zwei positiven Fällen Mitarbeiter und Bewohner abgestrichen worden. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor, so die Kreisverwaltung am Freitagmittag.

Mehr als 2000 Quarantäne-Fälle

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 50 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Vier von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, zwei beatmet. Die aktuell 639 Erkrankten wohnen in Herdecke (109), Wetter (49), Breckerfeld (15), Ennepetal (51), Gevelsberg (72), Hattingen (114), Schwelm (34), Sprockhövel (33) und Witten (162). 28 Menschen aus dem EN-Kreis sind an oder mit dem Corona-Virus verstorben, darunter zehn aus Herdecke und zwei aus Wetter. Die Gesundeten kommen aus Herdecke (112), Wetter (88), Breckerfeld (17), Ennepetal (87), Gevelsberg (135), Hattingen (225), Schwelm (118), Sprockhövel (70) und Witten (321). Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 2.012 (Vortag 1.854) Personen im Kreis. Erstmals sind es mehr als 2000.

Schülerbrief an den Krisenstab

Während das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung an weiterführenden Schulen auch im Unterricht Pflicht ist, gilt dies für Grundschulen nicht. Empfohlen hat der Kreis das Tragen der Maske jedoch auch dort – um Infektionsfälle, großflächige Quarantänen und Distanzunterricht zu vermeiden. Daraufhin erhielt der Krisenstab einen handgeschriebenen Brief der Klasse 4b der Katholischen Grundschule St. Franziskus in Hattingen: „Lieber Krisenstab! Wir bedanken uns für eure Empfehlung“, schreiben die Kinder. Sie hätten sich in der Klasse über das Thema unterhalten. „Zum Schluss der Unterhaltung sind wir darauf gekommen, dass wir im Unterricht alle Masken tragen. Außer in Stillarbeiten.“ Unterschrieben von der gesamten Klasse plus Lehrerin.

„Über diese nette Post haben wir uns sehr gefreut“, sagt Jana Ramme, Leiterin des Pandemie-Teams. Unter all den negativen Nachrichten, die den Krisenstab im Zuge der steigenden Infektionszahlen erreichen, sei der Brief eine sehr erfreuliche Ausnahme und Überraschung gewesen. „Und natürlich finden wir es toll, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt und euch für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entschieden habt“, spricht sie der Klasse ein Lob aus.