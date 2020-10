Corona: Caritas Herdecke bittet jetzt per Brief um Spenden

Haustürsammlungen sind wegen der Pandemie nicht möglich. Deswegen hat die Caritas nun in persönlichen Briefen um finanzielle Hilfe gebeten.

Herdecke. Zum Erntedankfest startet die Caritas St. Philippus und Jakobus eine Warenkorbaktion. In der Gemeinde sammelt die Caritas ohnehin an jedem ersten Sonntag im Monat vor und nach der Heiligen Messe haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Am Sonntag, 4. Oktober, wird die Sammlung durch die zuvor gesegneten Erntedankgaben ergänzt, die der Rewe-Kaufpark-Supermarkt alljährlich sponsert. Gaben und Geldspenden werden dann gemeinsam dem Herdecker Brotkorb übergeben. Wegen Corona mussten und müssen Hilfsorganisationen wie die Caritas St. Philippus und Jakobus in ihren derzeitigen Sammlungen neue Wege gehen. So ist es nach wie vor nicht möglich, von Haus zu Haus zu gehen und Spenden zu sammeln. So hat die Caritas unter anderem in persönlichen Anschreiben um finanzielle Hilfen gebeten. Dank der kleinen und großen Spenden konnten und können weiterhin zahlreiche lokale Projekte unterstützt und vielen bedürftigen Familien geholfen werden, teilt die Caritas nun mit. Dabei gehe es etwa um die unkomplizierte und sofortige Anschaffung eines neuen Kochherdes, einer Waschmaschine oder eines Kinderbettes, um Geld für Fahrkarten oder für ein Fahrrad, um den Weg zur neuen Arbeitsstelle zu ermöglichen oder auch um andere finanzielle Unterstützung. Dies sind nur einige wenige Beispiele, wo Hilfe vor Ort schnell und unkompliziert notwendig wird, um Not zu lindern und finanzielle Sorgen zu schmälern.