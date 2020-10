Corona bei Mitarbeiterin – 41 Tests in der Kita Fröbelhaus

Der Kindergarten Fröbelhaus des TSE am Sunderweg in Wetter.

Wetter/Ennepe-Ruhr. Geschockt reagierten Eltern und Beteiligte, als sie von einem positiven Corona-Fall einer Mitarbeiterin im Familienzentrum Fröbelhaus erfuhren.

Die Corona-Sorgen nehmen zu. Das liegt an steigenden Infektionszahlen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie weiterhin an einzelnen Beispielen, wodurch der Umgang inklusive persönlicher Folgen mancherorts plötzlich ganz nah und sehr konkret auftaucht.

Das können derzeit die Kinder und Pädagogen im Familienzentrum Fröbelhaus am Sunderweg in Wetter bestätigen. Auf Anfrage teilte eine Mitarbeiterin mit, dass eine Kollegin mit Covid 19 infiziert sei und bestätigte entsprechende Mitteilungen des EN-Kreises. „Wir haben von dem positiven Test bei ihr jetzt am Montag erfahren und waren erst einmal schockiert“, sagte die Angestellte der Kindertagesstätte am Telefon auf Anfrage der Lokalredaktion.

Drei Gruppen weiter vor Ort

Das positive Testergebnis der Mitarbeiterin hatte und hat Konsequenzen. Die Kita, die zum Trägerverein Soziale Einrichtungen (TSE) gehört, musste eine Gruppe schließen. Jene Mädchen und Jungen, die die besagte Kollegin betreute, mussten zuhause bleiben. Es trat aber noch ein weiteres Problem auf: Mittags mischen sich die Gruppen schon mal, so dass auch weitere Kinder betroffen sein könnten. „Auch einige Eltern reagierten geschockt, als sie von den Ereignissen hier bei uns erfuhren“, hieß es aus dem Fröbelhaus.

Der Kreis habe unterdessen dort alle Kontaktpersonen ermittelt und kündigte für Mittwoch Abstriche an. Im Familienzentrum Fröbelhaus ging die Kita-Leitung von Corona-Tests für 28 Kinder und 13 Mitarbeiter aus.

Die TSE-Einrichtung wartet nun auf die Ergebnisse. Drei Gruppen mit Kindern gehen derzeit weiter ins Fröbelhaus, auch in den Herbstferien ab nächster Woche Montag wolle die Kita öffnen. „Es kommen aktuell aber nicht wie sonst alle Mädchen und Jungen zu uns, manche Eltern lassen sie zuhause“, so die Mitarbeiterin, die betont: „Hier ist keine Panik ausgebrochen.“

Viele Tests veranlasst Nicht nur Schulen und Kindertagesstätten müssen sich mit positiven Corona-Tests in ihren Reihen beschäftigen, so dass der Ennepe-Ruhr-Kreis auch immer wieder einen Distanzunterricht anordnet.

Auch eine Intensivwohngruppe in Witten war betroffen. Für diese konnte das EN-Gesundheitsamt inzwischen Entwarnung geben, da es dort keine weiteren Fälle gab.

Corona-Abstriche nahm der Kreis kürzlich auch bei Teilnehmern zweier Integrationskurse der Hattinger Volkshochschule vor.

An einigen Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis kehrt derweil weiterhin keine Ruhe ein, da Kinder und Jugendliche in den vergangenen Tagen positiv auf das Corona-Virus getestet worden seien. In Witten beispielsweise seien alle Kontaktpersonen am Berufskolleg sowie an der Grundschule Breddeschule ermittelt. Dort stehen ebenfalls zentrale und mobile Abstriche an – wie auch am Berufskolleg Hattingen. Im Distanzunterricht befinden sich darüber hinaus noch Schüler der Gesamtschule Hattingen sowie der Grundschule Oberwinzerfeld in Hattingen, heißt es in der Mitteilung von Mittwoch.

Zahlen steigen

Zudem richten die Verantwortlichen aus dem Kreis einen Appell an alle Bürger in den neun EN-Städten: Auch wenn der Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) zu Beginn der Woche leicht gesunken sei, wiederholt der Krisenstab im Schwelmer Kreishaus seinen Aufruf, beruflich wie auch privat die bekannten Regeln und Vorgaben zu beachten. „Ein Plus von mehr als 100 Infektionen in den letzten 14 Tagen sollte für jeden ein Warnsignal sein. Jeder einzelne ist nach wie vor gefordert Abstand zu halten, Hygiene zu beachten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“ Die Begründung erfolgt mit einem Verweis auf die Zahlen, der Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt von 9,6 auf 23,1. Oder anders: „Die Lage zieht weiter an.“

Einige Tage vor Beginn der Herbstferien geht der EN-Kreis davon aus, dass ab Montag „eine zumindest vorübergehende Atempause rund um Ermittlungen von Ausbruchsgeschehen in Schulen verbunden sein dürfte“. Jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten: Denn zugleich rechnen die Verantwortlichen bei den Reiserückkehrern in den nächsten Wochen mit deutlichen Zuwächsen. Zuwächse, die zu einem Plus von nach wie vor hohen Zahlen führen werden, so die Einschätzung aus dem Schwelmer Kreishaus. Dort gingen allein am vergangenen Wochenende den Angaben zufolge 287 neue Meldungen ein, die Gesamtzahl der von der Kreisverwaltung bearbeiteten Anliegen von Reiserückkehrern liege inzwischen bei mehr als 6300.