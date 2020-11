Coole Party: Feuerwehr Wetter verschiebt Oldie-Night erneut

Dicht an dicht im Publikum: Weil genau das gerade nicht erlaubt ist, schiebt die Feuerwehr in Wetter ihre Oldie-Night weiter nach hinten.

Wetter. Aus dem März 2020 ist der März 2021 geworden, und nun wird die Oldie-Night der Feuerwehr Wetter coronabedingt noch später stattfinden.

Die Freunde der Oldie-Night des Löschzuges Alt-Wetter müssen weiter auf die 28. Auflage der Traditionsveranstaltung warten. Wegen der Corona-Pandemie wird auch der Ersatztermin am 6. März 2021 abgesagt.

Ursprünglich war ein Termin Anfang März 2020 im Stadtsaal geplant gewesen. Dann kam die erste Welle der Pandemie. Nach intensiver Beratung wurde kurz darauf ein Ersatztermin benannt und zwar der 6. März 2021. Nun rückt der Zeitpunkt, an dem die Oldie-Night nachgeholt werden soll, immer näher. Deshalb haben sich die Verantwortlichen des Löschzuges noch einmal beraten und sind zu dem nicht einfachen Entschluss gekommen, dass auch der Ersatztermin nicht gehalten werden kann.

„Wir sind davon überzeugt, so der Pressesprecher der Feuerwehr, Patric Poblotzki, dass wir wegen der Corona-Lage auch im März 2021 unsere Oldie-Night noch nicht in der gewohnten Art und Weise mit unseren Oldiefans feiern können. Mit 600 Personen im Stadtsaal ist es uns nicht möglich, Hygiene- und Abstandsregeln, die es zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch geben wird, einzuhalten. Sicherheit und Gesundheit der Gäste, aber auch der eigenen Kräfte müssen weiterhin im Vordergrund stehen“, so Patric Poblotzki weiter.

Der Löschzug habe deshalb schweren Herzens beschlossen, die Oldie-Night erneut zu verschieben.

Aber: Aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Und so wird, wenn dann hoffentlich keine Bedenken gegen eine Durchführung der Oldie-Night mehr bestehen, diese nunmehr am Samstag, 13. November 2021, durchgeführt. Die bereits für dieses Jahr verpflichteten Bands, also Smithy (Schwelm), Framework (Remscheid) und MDD (Hagen) sowie Technik und Vertragspartner haben dieser Verlegung bereits zugestimmt.

Die Blauröcke hoffen nunmehr, dass auch ihre langjährigen treuen Fans diese erneute Verschiebung akzeptieren und ihre bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Es handele sich immerhin um rund 450 Karten, so Organisator Detlef Fuge. Selbstverständlich könnten Gäste nach dieser erneuten Verschiebung ihre Karten auch zurückgeben. Sie werden gebeten diese unter Angabe ihrer Bankverbindung an Detlef Fuge, Bergstr. 20, 58300 Wetter (Ruhr), zu senden.

Unter den gegebenen Umständen hoffen die Blauröcke, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Sie bitten alle Fans und Beteiligten an dieser Stelle um Verständnis und gleichzeitig um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.