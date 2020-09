Clean-up: Viele Helfer säubern Ruhr in Wetter und Herdecke

Herdecke/Wetter. Bei der Premiere von „Ruhr-Clean-up“ meldeten sich einige Helfer in Wetter und Herdecke. Die befreiten das Ufer von Unrat. Aus diversen Gründen.

Ehrenamtlicher Einsatz: Von der Ruhrquelle im Rothaargebirge nahe Winterberg bis zur Rhein-Mündung in Duisburg-Ruhrort waren nun unzählige Helfer aktiv, um das Ufer der Ruhr zu säubern. Neudeutsch: „Clean-up“.

Gruppen konnten sich zur Premiere beim Veranstalter melden. Der Sportfischerei-Verein Hagen/Herdecke und Umgegend beispielsweise aktivierte fünf Helfer. Vom Bleichsteingelände gegenüber des Vereins bis zum Ruhrviadukt sammelten die Angler säckeweise Flaschen, Papier, Plastik, Zigarettenkippen und vieles andere aus den Uferbereichen. Matthias Gebehenne fand die Idee großartig. „Was aber die wenigsten wissen, ist, dass alle Angelvereine entlang der Ruhr so oder so regelmäßig die Uferbereiche säubern“, sagte der Geschäftsführer des Vereins. „Überall an den zugänglichen Ruhrufern treffen sich, speziell an Sommerabenden, gerne Menschen zum Feiern, da bleibt einiges liegen.“

Die Sportfischerei-Mitglieder leisten, wie üblich, regelmäßig Arbeitsstunden für den Verein. „Wie wichtig unseren Mitgliedern die Pflege der Natur, eine saubere Ruhr und ein sauberes Ufer sind, zeigt sich heute“, meinte Matthias Gebehenne erfreut. „Vier der fünf Mitglieder, die das Ruhrufer im Rahmen des Clean-up abgehen und säubern, haben heute keinen Arbeitseinsatz, wollten aber unbedingt mithelfen.“

Städtische Stellen organisieren

In Wetter organisierten Stadtbetrieb und -verwaltung das Ufer-Aufräumen. „Rund 40 Personen haben sich im Vorfeld bei uns angemeldet“, sagte Marietta Elsche von der Stadt. Vor dem Gebäude des Stadtbetriebes in der Wasserstraße erhielten die Helfer das nötige Equipment. Für die Freiwilligen gab es Müllsäcke, Handschuhe, Greifer und Besen, dazu auch Mineralwasser und Spielzeug für die Kinder.

„Wir hier in Wetter haben das Ruhr-Clean-up allerdings ein wenig ausgedehnt“, so Elsche. „Große Teile des Ruhrufers sind bei uns nicht sicher begehbar, das liegt unter anderem auch am Bärenklau.“ Daher machte sich beispielsweise das hiesige Netzwerk Nachhaltigkeit mit einer Gruppe auf, um das Gelände am Harkortberg von Unrat zu befreien. Andere kleine Gruppen nahmen sich den Ruhrtalradweg bis Wengern vor. Wieder andere sahen ihr Einsatzgebiet am Seeplatz. Für Tanja Manegold, Klimabotschafterin in Wetter, Ehrensache. „Ich bewege mich gemeinsam mit den ,Wetter-Rettern’ vom Seeplatz aus in Richtung Kanuclub.“

Die Wetter-Retter, das sind Sophie Semper, Vivien Wisbar und Gabriel Julius Marin Louczewski – drei Freunde, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Natur zu schützen und für ein sauberes Umfeld zu sorgen. „Wir verbringen sehr gerne unsere Freizeit am Ruhrufer“, so Vivien Wisbar. „Immer wieder haben wir uns darüber geärgert, dass so viel Müll zurückgelassen wird, wir haben dann irgendwann angefangen, diesen einzusammeln.“ Seit einiger Zeit gehen die Drei gezielt los, um „ihr“ Ruhrufer sauber zu halten. Damit war es für die 18-Jährigen selbstverständlich, beim „Clean-up“ mitzumachen.

Zwischen Harkortberg und Wengern gab es sechs Sammelstellen, an denen die Teilnehmer nach dem Einsatz Greifer, Besen und Müllsäcke deponieren konnten. Der Stadtbetrieb sammelte das ein. Wer im Umfeld des Schöntals mithalf, konnte Werkzeug und Müllsäcke direkt im Wertstoffland abgeben.

Alle Beteiligten in Herdecke und Wetter waren sich einig: Das Säubern an der Ruhr war eine tolle Veranstaltung, sollte aber eigentlich überflüssig sein, wenn jeder Einzelne auf die Umwelt achten würde.