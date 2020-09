CDU und Grüne für Aufnahme von Moria-Flüchtlingen

Migranten auf Lesbos warten auf die Einreise in ein neues temporäres Flüchtlingslager in Kara Tepe in der Nähe von Mytilene. Herdecker wollen es nicht einfach beim Zuschauen bewenden lassen.

Herdecke. CDU und Grüne haben sich zu Wort gemeldet. Sie wollen Flüchtlinge aus dem Lager Moria aufnehmen. Herdecke soll „sicherer Hafen“ werden.

Die Bundesregierung hat beschlossen, rund 1550 Geflüchtete aus griechischen Lagern in Deutschland aufzunehmen. Es handelt sich um Flüchtlinge, deren Schutzstatus durch die griechischen Behörden festgestellt ist. Die CDU Herdecke bittet die Stadt Herdecke nun darum, der Bundesrepublik anzubieten, je nach Kapazität, eine oder zwei dieser geflohenen Familien aus Lagern in Griechenland aufzunehmen. Diesen Familien mit anerkanntem Flüchtlingsstatus könne schnell geholfen werden, indem ihnen in Herdecke ein vorläufiges Zuhause angeboten werde. „Die furchtbaren Bilder aus überfüllten Flüchtlingslagern und die aktuellen Ereignisse lassen nur den Schluss zu, gemeinsam zu helfen“, so die CDU.

Freiwillige Aufnahme

Dies bedeute auch, dass sich Kommunen dazu entschließen müssten, eine freiwillige Aufnahme anzubieten. Herdecke habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger denjenigen geholfen hätten, die vor Krieg und Armut geflohen seien. Die errichteten Netzwerke und Strukturen würden auch weiterhin eine erfolgreiche Integration ermöglichen.

Dass der Weg, den Deutschland in den vergangenen Jahren gegangen ist, auch auf viel Kritik gestoßen ist, sei den Mitgliedern der CDU natürlich nicht entgangen. Nichtsdestotrotz und auch mit dem Hintergrund einer komplizierten Diskussion über ein europäisches Konzept könne jetzt nicht gewartet werden.

Die Herdecker Grünen werden in der kommenden Ratssitzung beantragen, dass die Stadt dem „Bündnis für sichere Häfen“ beitritt. „Die Anliegen dieses Bündnisses werden Tag für Tag dringlicher, weil eine europäische Lösung in keiner Weise greifbar ist“, so Fraktionssprecher Andreas Disselnkötter, „unsere Nachbarstadt Wetter hat sich bereits 2019 zum sicheren Hafen erklärt“. Mit der Kraft und Entschlossenheit von inzwischen über 170 beteiligten Kommunen, Städten und auch Bundesländern könne ein wichtiger Beitrag geleistet werden, um den bedürftigen Menschen aus Moria Zuflucht und eine Lebensperspektive zu ermöglichen.

Fassungslose Betroffenheit

Ein brennendes Flüchtlingslager, Familien mit Kindern, die von der griechischen Polizei auf ihrer Flucht vor den Flammen mit Tränengas beschossen wurden – solche Bilder aus Moria von der Insel Lesbos haben fassungslose Betroffenheit und Trauer nicht nur bei den Herdecker Grünen ausgelöst. Es bestehe ein dringendes Handlungsgebot gegen dieses Elend.

„Mit dem ,Beitritt zum Bündnis für sichere Häfen’ wollen wir ein Zeichen für eine geordnete und menschenwürdige Zuwanderung setzen, die unsere Städte und auch Herdecke nicht überfordert und die von der Bundesregierung bedarfsgerecht finanziert wird“, so die Grünen.