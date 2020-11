Burg-Wächter aus Volmarstein wird 100 und versteigert Kunst

Volmarstein. Der Sicherheitsspezialist Burg-Wächter will mit einer Auktion zum 100. Geburtstag Gutes tun. Start ist am Sonntag. Und dafür kann man bieten.

Auf der Internetseite des Familienunternehmens Burg-Wächter läuft ein Countdown: Dabei geht es nicht um den in Kürze anstehenden Firmen-Geburtstag , wird der Sicherheitsspezialist aus Volmarstein doch am 25. November genau 100 Jahre alt. Nein, es fehlen nur noch wenige Stunden, ehe an diesem Sonntag eine Versteigerungs-Aktion für den guten Zweck beginnt.

Firma hofft auf viele Gebote

Das Motto klingt einprägsam: Ein echtes Kunst-Unikat ersteigern und damit notleidenden Kindern helfen. Zwischen dem 15. und 25. November hofft Burg-Wächter auf viele Gebote. Und zwar für vier (laut Mitteilung) hochwertige Produkte, die der Essener Sharyar Azhdari „mit seiner Kunst veredelt hat“, wie die Firma mit ihrer Zentrale am Altenhofer Weg schreibt.

Vier Unikate

Unter den Hammer kommen demnach ein moderner Tresor, ein überdimensionales Liebesschloss, eine klassische Geldkassette und ein hochwertiger Briefkasten. Der Iraner, der 1985 als Flüchtlingskind mit seinen Eltern ins Ruhrgebiet kam und sich auch als Architekt mit seiner Kunstrichtung S-ART einen Namen gemacht hat, hat gewissermaßen das Konzept „Entenhausen meets Burg-Wächter“ umgesetzt und Pop-Art-Motive mit thematisch passenden Figuren wie Dagobert Duck auf den Produkten verewigt.

Eine kreative Welt

Ein Blick in seine kreative Welt. Bunte Flecken zieren Kittel, Shirt und Schuhe von Azhdari. Die Geräusche seiner Atemschutzmaske erfüllen das kleine Atelier in Essen.

Eines der zu ersteigernden Unikate: eine Geldkassette mit Dagobert-Duck-Motiv. Foto: Burg-Wächter

Überall stehen Leinwände, Spraydosen, Farbdosen und Pinsel herum. Ein wohlgeordnetes Chaos. Wenn Sharyar Azhdari zu seinen Utensilien greift, versinkt er ganz in der Kunst. Unzählige (Nacht-)Stunden hat der Architekt in diesem fensterlosen Raum verbracht. „Ich mag es einfach, den Menschen eine Freude zu machen.“ Zum 100. Firmen-Geburtstag von Burg-Wächter hat der gebürtige Iraner vier Artikel aus dem Portfolio des Unternehmens zu Kunstwerken „in liebevoller Detailarbeit“ umgestaltet.

Versteigerung dauert zehn Tage

Die Unikate stehen stellvertretend für Produktreihen, die „die erfolgreiche Firmengeschichte ganz besonders geprägt haben“, so das Unternehmen. Zehn Tage lang versteigern die Sicherheitsspezialisten aus Volmarstein diese Hingucker einzeln bei Ebay. Interessierte können Geld für das große Liebesschloss aus Holz (Motiv: Micky und Minnie Maus halten Händchen), die Geldkassette Royal (auf der fühlt sich der steinreiche Dagobert Duck sichtlich wohl), den stählernen Briefkasten Kopenhagen (da bringt Goofy die Post) und den feuersicheren Tresor Diplomat MTD 760 E FP mit Dagobert Duck als Wächter bieten.

„Eine große Ehre“

„Die Werke zu schaffen, war eine tolle Arbeit, viel Spaß und eine große Ehre. Bei der Gestaltung des Tresors war ich schon etwas nervös. Schließlich hat der auch einen großen Wert, während ich bei normalen Projekten eine Leinwand nutze. Die kann ich austauschen, falls etwas mal nicht klappt“, blickt Sharyar Azhdari auf das Charity-Projekt von Burg-Wächter.

Interessierte können im Internet mitbieten Die Auktionen sind ab Sonntagabend bei Ebay zu finden. Wer bis 25. November mitbieten möchte, setzt hinter die Adresse www.ebay.de/itm/ noch folgende Kennziffern: 293829584464 für den Briefkasten, 293829593643 für das Schloss, 293829606020 für die Geldkassette und 293829616768 für den Tresor. Prozedere: Das jeweils höchste Auktionsgebot erhält den Zuschlag. Die Lieferkosten innerhalb Deutschlands seien mit dem Gebot ebenfalls abgedeckt. Burg-Wächter ist ein Familienunternehmen mit 100-jähriger Tradition. Der Hersteller ist nach eigenen Angaben international führend bei elektronischen und mechanischen Schlössern, Zutrittskontrollen, Briefkästen, Tür- und Fenstersicherungen, Tresoren und Kassetten, Smart Home sowie Kamera- und Videotechnik.

Die bekannten Disney-Stars tauchen oft in den Werken des Essener Künstlers auf. Sie zählen zu den „Helden seiner Jugend“. So wie Batman und der Joker oder Bud Spencer. Ein weiteres Thema sind Motive aus seiner Heimat Essen: „Ich bin in der Nähe einer Zeche aufgewachsen.“ In manchen Bildern habe er sogar Steinkohlepartikel eingearbeitet. „Wenn ich es beschreiben sollte, ist mein Stil eine Mischung aus Graffiti und Pop-Art. Und bei den Sicherheitsprodukten von Burg-Wächter passen natürlich die Disney-Figuren optimal. Da musste ich nicht lange nachdenken“, so Sharyar Azhdari. 2019 habe er knapp 900 Werke (kleine Objekte und große Formate für fünfstellige Euro-Summen) über seine Galerie S-Art in Essen und bei Ausstellungen verkauft.

Erlös geht an Kinder-Projekt in Indien

Sharyar Azhdaris Wunsch für die Benefiz-Aktion aus Volmarstein: „Es soll möglichst viel Geld für den guten Zweck zusammenkommen. Es sind tolle Werke geworden, für die es sich lohnt, zu bieten.“

Das Unternehmen will den kompletten Erlös notleidenden Kindern in Indien zugute kommen lassen. Nach den vier Auktionen soll das Hilfsprojekt Vishwa Jyoti das Geld erhalten. „Die Menschen und speziell die Kinder dort sind hart von der Corona-Pandemie betroffen“, sagt Christopher Lüling, Finanz-Direktor bei Burg-Wächter. Wir unterstützen das Projekt schon länger und möchten auch in dieser schwierigen Lage in Indien mit Zehntausenden neuen Infizierten pro Tag helfen”, so der Urenkel des Firmengründers Alfred Lüling. Weitere Informationen im Internet auf www.burg.biz/charity