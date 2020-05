Bürgerbus Herdecke bereitet sich auf Fahrten vor

Herdecke. Der Bürgerbusverein Herdecke bereitet sich darauf vor, demnächst wieder die Linien bedienen zu können. Dafür sind aber Regeln notwendig.

Seit dem 18. März fährt der Bürgerbus nicht mehr durch Herdecke. Die Frage nach dem Warum lässt sich schnell beantworten: Corona. Der Vorstand des Vereins kam nun zusammen, um über die Wiederaufnahme des Angebots zu beraten. Zumal die Kollegen im benachbarten Alt-Wetter nach der Pause am 4. Mai wieder starten.

In Herdecke steht aber noch kein Termin fest. Ein Erklärungsansatz dafür: „Die Mehrheit unserer Klientel begibt sich derzeit aus Sicherheitsgründen nicht in den öffentlichen Bereich", meinen die Vertreter des Vorstands und denken an ältere Semester in Seniorenhäusern. Gleichwohl hat der Bürgerbus-Verein Leitplanken definiert, unter welchen Voraussetzungen es wieder losgehen könnte.

Warten auf Regierung

Der Bürgerbus Herdecke will seinen Betrieb den Angaben zufolge erst wieder aufnehmen, wenn die Regierungen in Berlin und Düsseldorf „eine weitere Normalität vorgegeben". Nur dann seien Fahrten zu verantworten und haben Chancen auf Erfolg, da es dann auch wieder eine gewohnte Nachfrage gebe. All dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn auch die Gastronomien wieder öffnen und zugänglich sind.

Der Vorstand hat sich kürzlich auch weiteren Fragen gewidmet und will ein Regelwerk erarbeiten. In diesem soll es u.a. um den Mund- und Nasenschutz für Fahrgäste oder Abstandswahrung gehen, ehe diese Vorgaben entsprechend zu kommunizieren seien.