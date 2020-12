Polizei Blitzer in Herdecke: BMW mit 134 statt 70 km/h unterwegs

Herdecke. Verkehrskontrolle der Polizei in Herdecke: Eine BMW-Fahrerin aus Wetter rast mit 134 km/h über die Gederner Straße und ist deutlich zu schnell.

Geschwindigkeitsüberwachung vom Verkehrsdienst: Am späten Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei zwischen 16 und 17 Uhr an der Gederner Straße in Herdecke, ob Fahrzeuge dort zu schnell unterwegs sind.

Insgesamt verlief die Kontrolle mit insgesamt elf Verstößen (davon sechs Bußgelder) den Angaben zufolge doch eher gediegen, wäre da nicht diese eine Ausnahme. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Wetter wurde mit ihrem 340 PS starken BMW mit 134 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Nach Abzug von 5 km/h Toleranz bleibt da noch immer eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 59 km/h. Folge: Eine Geldbuße von 270 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei rät abschließend: „Machen Sie Unschuldige nicht zu Opfern und fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit!“