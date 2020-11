Sabine Schepers von der Margarethenhöhe in Volmarstein und Bürgermeister Frank Hasenberg machen Werbung für die Aktion „Zuhause genießen“ in Wetter.

Gastronomie Bestellaktion in Wetter: Zuhause genießen hilft den Wirten

Wetter. Die Aktion „Wetter tischt auf“ hat im Lockdown einen anderen Dreh zur Kundschaft gefunden.

Bei den Buchhandlungen und den Parfümerien ist die Vorweihnachtszeit die wichtigste Zeit des Jahres fürs Geschäft. Bei den Gastronomen ist das ebenso. Gäste, die zwischen ihren Einkäufen einen Ruheplatz suchen und vor allem Weihnachtsfeiern von Betrieben und Vereinen sorgen für ein volles Terminbuch – wenn nicht gerade wieder Lockdown ist.

Passend für diese Jahreszeit hatten sich mehr als ein Dutzend Gastronomen aus Wetter für die Aktion „Wetter tischt auf“ zusammengetan und dabei durchaus an die Tische in den eigenen Lokalitäten gedacht. Seit Oktober läuft die Aktion. Mit dem Anstieg der Corona-Zahlen ist nun alles anders, aber nicht gestrichen: Die Aktion heißt jetzt „Zuhause genießen“, und jeder Wetteraner hat die Chance, mit einer Bestellung etwas dafür zu tun, dass er auch künftig in seiner Stadt einkehren kann.

Ein großes Glas Wein, schön drapierte Speisen drumherum – mit diesem Bild wird an fünf Stellen im Stadtbild für die nun umgemodelte Aktion geworben. „Zuhause genießen – und dein Lieblingsrestaurant unterstützen“ steht auch auf dem Banner, das am Rande des Kreisels im Knick der Kaiserstraße gespannt ist. Gastronomin Sabine Schepers, Gestalter Raphael Rohe sowie Constanze Boll von der städtischen Wirtschaftsförderung ziehen gerade die letzten Bändchen an, damit das bedruckte Banner fest im Rahmen aus Metall sitzt.

Eigentlich wäre jetzt die Zeit der vielen Weihnachtsfeiern, sagt Sabine Schepers von der Margarethenhöhe zu Bürgermeister Frank Hasenberg, der der Aktion zusätzlichen Schwung verleihen will: „Ohne Gastronomie macht doch alles keinen Spaß“, sagt er.

Diese Restaurants machen mit An der Aktion „Zuhause genießen“ beteiligen sich:

Restaurant Orchidee

Schepers Margaretenhöhe

Landhaus zum alten Bahnhof

Fischfeinkost Möller

Kerstins Restaurant

Die Stadtpizzeria

Leimkasten

Café Heiner

vinothekchristho

Heyers Schlemmerecke

L’Osteria Ristorante Italiano

Il Podere del Vino

Stadtbäckerei

Burghotel Volmarstein

Die Stadt Wetter hat sicherlich nur begrenzte Möglichkeiten, den Gastronomen unter die Arme zu greifen. Aber die städtische Wirtschaftsförderung nutzt die vorhandenen. Wer auf der Plattform unter www.wetter-tischtauf.de gelistet ist, musste dafür kein Geld hinlegen. 14 Lieferanten für Gaumengenüsse sind derzeit in der Übersicht verzeichnet. Sie alle können dazu beitragen, dass bei der Kundschaft die Küche kalt bleiben kann. Lieferservice bietet etwa die Hälfte, Abholen ist überall möglich. Mailadressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten, alle Informationen liefert die Internet-Seite mit.

„Wetter tischt auf“ zählt mit zu den Ideen zum 50. Geburtstag der Stadt Wetter. Die Stadt wollte aus diesem Anlass den Gastronomen auch einen Anstoß geben, vielleicht häufiger mal was zusammen auszuhecken. Im Moment ist ein solcher Stammtisch nicht möglich. Der Bürgermeister zeigt sich zuversichtlich: „Ich hoffe auf die Zukunft.“